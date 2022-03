Dans votre exploration d’Elden Ring, vous tomberez de temps en temps sur quelques énigmes qui vous apporteront moultes récompenses, comme des armes, des talismans, ou simplement des informations sur l’univers du jeu. Dans ce guide, on vous explique toute la procédure pour décrypter le message caché de Lleyndel, qui révèlera une grosse information sur le lore du jeu.

Où trouver le message caché de Lleyndel?

Emplacement : Centre de Lleyndel, à proximité du site de grâce de Godfrey

Si vous avez exploré une bonne partie de Lleyndel, vous êtes sûrement arrivé jusqu’au fantôme de Godfrey, le premier seigneur d’Elden. Après avoir battu ce boss, il faudra descendre par la gauche et prendre l’ascenseur, vous tomberez nez à nez avec une statue, et un message écrit sur le sol : « Seule la régression peut révéler les secrets ».

Une énigme un peu particulière et difficile à appréhender aux premiers abords. Pour continuer cette quête, il faudra fouiller la salle du boss que l’on a évoquée précédemment. Si vous levez les yeux, vous apercevrez un objet rare sur un petit lustre au centre de la salle. Pour aller le chercher, il faudra que vous passiez par une des racines tout autour de la salle, ce qui vous amènera à l’étage. Récupérez l’objet, il s’agit d’un bréviaire sacré qu’il faudra apporter à la tortue Miriel de l’église des vœux en Liurnia.

Plusieurs nouvelles incantations seront disponibles suite à cela, dont le « Décret de régression ». Attention tout de même, il vous faudra un minimum de 37 d’Intelligence pour lancer l’incantation, donc suivant votre build, il faudra peut être aller faire un tour chez Rennala (mais la récompense vaut son pesant de larmes larvaire).

Retournez ensuite sur le message à Lleyndel en étant pile dessus, et lancez l’incantation. Un autre message apparaît un peu plus loin, révélant le secret. On vous met en garde, les révélations peuvent être très perturbantes pour ceux qui s’intéressent au lore, et cela permettra aussi de continuer la quête liée à Corhyn et au Masque d’or, qui donne accès à l’une des fins du jeu.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.