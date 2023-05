Comment trouver l’easter egg de Star Wars Jedi: Survivor ?

Vous pouvez trouver ce secret relativement tôt dans le jeu, étant donné qu’il est situé sur Koboh, dans une zone accessible dès le début de votre aventure sur la planète.

Pour cela, il faut vous rendre dans la région de la Crête de la moisson, dans une grotte qui cache un monstre. Tuez ce dernier et grimpez sur les lianes disposées sur le pilier de pierre au milieu de la grotte, jusqu’à suivre les lianes au plafond.

Vous tomberez sur un chemin jusqu’à une lanterne bleue. Ici, il existe un passage secret caché contre les murs à droite de cette lampe. Longez les murs jusqu’à trouver la brèche pour vous y engouffrer. C’est un long chemin qui vous attend, puisqu’il Cal devra ramper contre les parois pendant facilement deux minutes. Un long chemin qui vous paraitra interminable, jusqu’à trouver la zone de l’easter egg.

On vous laisse ensuite admirer cette scène improbable et terriblement bien cachée, qui fait bien entendu écho à un certain personnage de la première trilogie, de la manière la plus surprenante possible.

