Afin de progresser dans Mount & Blade II: Bannerlord, une des meilleures choses à faire est de se rallier à un camp et combattre en son nom. A terme, cela peut devenir très bénéfique pour vous puisque que vous pourriez obtenir un poids diplomatique, obtenir des terres à gérer ainsi que la possibilité de voter les lois.

Quand on sait que le joueur commence son aventure comme simple aventurier solitaire, c’est une ascension que peu de gens vont refuser. Et, si vous ne cherchez pas à fonder votre propre royaume, il s’agit là de la meilleure solution pour survivre à long terme dans un monde où chaque être humain peut devenir un ennemi.

Ce guide a été réalisé lors de l’accès anticipé de Mount & Blade II: Bannerlord

Augmenter le rang du clan

En début de partie, personne ne vous connaît. Du coup, il va falloir vous faire un nom pour petit à petit gagner l’intérêt, l’estime de certains seigneurs et généraux. Pour cela, complétez la première quête du jeu, demandant de faire monter le clan de niveau devrait largement suffire.

Cette quête va vous demander de recruter une vingtaine d’hommes, de recruter un compagnon et d’amasser 2000 d’argent et 50 de renommée. Améliorer la renommée se fait rapidement, grâce aux combats contre les bandits, les tournois ou en remplissant des quêtes secondaires. Vous pouvez aussi jouer quelques parties de jeux avec les nobles, qui pourraient ainsi parler de vos prouesses intellectuelles.

Devenir vassal/mercenaire

Une fois cette première mission remplie, vous pouvez aller parler au noble de votre choix. Ces derniers se trouvent un peu partout sur la carte, il ne suffit donc pas de visiter un château ou une grande ville si vous souhaitez prêter allégeance à quelqu’un en particulier.

Une fois face à la personne de votre choix, vous pourrez demander à devenir mercenaire ou vassal. Le premier choix ne demande aucun prérequis, tandis que le second demandera à ce que votre clan soit de second rang. Devenir mercenaire dans un premier temps est donc la chose la plus rapide, et sans doute la plus rentable.

Le statut de mercenaire

Embrasser le rôle de mercenaire vous offre une grande liberté de mouvement. Vous êtes toujours libre d’agir comme bon vous semble et vous serez payé en fonction de vos victoires. La paie n’est pas glorieuse mais cela vous permettra de choisir vos combats, de continuer à réaliser des quêtes dans votre coin, mais aussi de glaner de la renommée, ce qui est le but même d’être mercenaire.

En effet, le mercenaire gagne de la renommée bien plus rapidement, notamment en rejoignant les batailles du camp qui le paie. Par ailleurs, des bonus de renommée sont alloués en fonction du nombre d’ennemis vaincus et de vos autres prouesses, comme la capture d’un commandant ennemi ou de troupes puissantes.

Grâce à cela, vous gagnerez quelques piécettes mais aussi suffisamment de renommée pour passer votre clan au rang 2. Une fois cela fait, vous pouvez devenir vassal d’un royaume.

Notez que devenir vassal met un terme à votre contrat de mercenaire. Contrat auquel vous pouvez également mettre un terme en demandant au dirigeant du royaume de vous libérer de vos obligations.

Servir un seigneur

Maintenant que votre clan est passé au rang 2, vous avez enfin suffisamment de valeur aux yeux des nobles pour devenir un vassal de qualité. Pour cela, allez voir le dirigeant du royaume et demandez-lui qu’il vous accepte comme vassal. Pour le trouver, vous pouvez le chercher dans l’encyclopédie, ce qui vous permettra de connaître sa dernière position connue.

Comme pour les autres seigneurs, il se peut que ce dernier se déplace sur la carte. Cela rendrait sa localisation plus compliquée. Armez-vous de patience pour partir à sa recherche, car cela peut demander de longues minutes d’investigation et de déplacements. Sans compter que vous pourriez avoir à lui porter secours au combat avant de pouvoir converser avec lui.

Une fois trouvé, parlez-lui et sélectionnez la réponse demandant à être accepté comme vassal. Vous devrez ensuite prononcer les vœux du vassal. Si votre contrat de mercenaire n’avait pas encore été rompu, il le sera sur place et vous pourrez immédiatement vous impliquer dans la politique de la nation choisie.

Contrôler un fief

Une fois vassal, vous pouvez vous impliquer dans les décisions politiques. Parmi ces décisions se trouve l’allocation des fiefs capturés aux ennemis. Dès lors, pourquoi ne pas vous mettre en avant afin de tenter d’en recevoir le contrôle ?

Pour cela, partez en campagne contre un ennemi de votre seigneur et capturez une ville ou un château. Une fois cela fait, un vote sera ouvert (auquel vous pourrez participer) afin de décider de qui mérite l’attribution du fief. Contre un peu d’influence (20, 50, 100), vous pourrez voter pour vous-même.

Afin d’avoir une chance de recevoir des votes, il faut avoir participé à la bataille pour la capture du fief. Avoir mené l’assaut vous offre un léger bonus auprès des autres seigneurs. Avoir été à la tête de l’armée menant le siège également. Mais attention, vous n’êtes jamais sûr à 100 % de recevoir le fief car le dirigeant du royaume aura toujours le dernier mot.

Le vote prend aussi en compte la compétence charme de votre personnage. Dès lors, tentez de l’augmenter petit à petit pour être suffisamment compétent le moment venu.

Contrôler un fief vous permettra de gagner de l’argent à chaque calcul budgétaire et d’y construire diverses bâtiments afin d’améliorer les revenus de la ville mais aussi sa milice, sa défense, sa production de nourriture, etc. Vous pourrez également en gérer la garnison.

Devenir indépendant

Ne nous mentons pas, l’objectif final de Mount & Blade II: Bannerlord est de prendre son envol et redevenir indépendant. Après tout, la vie de vassal dure bien un temps mais fini toujours par lasser de par sa répétitivité. Et puis, vous n’êtes pas totalement libre de vos mouvements, c’est parfois irritant.

Pour vous libérer de la vassalité, vous pouvez très bien vous présenter à votre seigneur et lui demander votre indépendance. En faisant cela, vous perdrez toutes vos terres et un amoindrissement de vos relations avec les nobles locaux s’en suivra.

Cependant, vous pouvez aussi passer l’interface de gestion du royaume. Là, vous pourrez quitter directement le royaume sans devoir rencontrer personne. Cette action va vous demander de choisir parmi deux options :

Relâchez vos dépendances : vous redeviendrez un simple aventurier, laissant vos terres au seigneur du royaume.

: vous redeviendrez un simple aventurier, laissant vos terres au seigneur du royaume. Gardez vos dépendances : vous gardez tous les fiefs qui vous ont été alloués. Cependant, cela va automatiquement vous faire entrer en guerre contre votre ancien suzerain. Vous perdez également toute votre influence.

Suite à cela, vous pouvez décider de rejoindre un autre royaume ou simplement fonder le vôtre si votre clan a déjà atteint le rang 3.

