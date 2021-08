Avec la mise à jour 2.0, Genshin Impact a eu droit à une nouvelle région, Inazuma. Celle-ci renferme divers secrets, avec des coffres, de nombreuses quêtes et autres défis. Parmi les petites choses à trouver et à faire, il y a le Pavillon Shakkei, un donjon sur l’île de Tatarasuna. Cependant, celui-ci est bloqué et impossible de le trouver. Comment faire pour y accéder ? Où est-il caché ? On vous dit tout dans ce guide.

Comment débloquer le Pavillon Shakkei ?

Tout d’abord, il faut savoir que le Pavillon Shakkei se situe sur l’île de Tatarasuna. S’il n’est pas nécessaire de débloquer la barrière électro pour y accéder, vous comprendrez rapidement que son emplacement est intimement lié à celle-ci. En effet, pour débloquer le donjon, il faut impérativement avancer dans la quête liée à cette île.

Il faut donc terminer la quête Les contes de Tatara, où vous retrouverez notre guide complet ici, qui est justement lié à la fameuse barrière. Cette quête permet de débloquer les fameux canons, dont un servira à débloquer l’emplacement du Pavillon. Une fois que vous avez accès aux canons (vous pouvez le faire en même temps que la quête des Contes de Tatara), vous pouvez continuer cet article pour avoir accès au Pavillon.

Où se trouve le Pavillon Shakkei ?

Quand c’est fait, rendez-vous sur l’île à l’Est de l’île de Tatarasuna, où un point de téléportation est d’ailleurs disponible. Sur place, vous aurez un canon (toujours à alimenter avec un arbre à electroganum) et vous n’avez qu’à bombarder l’entrée.

Pour cela, visez avec le canon en direction du donjon. Vous avez droit à plusieurs essais, donc n’hésitez pas à tenter plusieurs fois votre chance. En visant plus ou moins comme notre capture d’écran, vous devriez y arriver. Quand c’est fait, vous apercevrez une ouverture dans la roche, comme une petite grotte.

Par ailleurs, une fois que vous aurez crée une brèche, vous obtiendrez un succès, « Jackpot Inespéré », une fois sorti du canon. De quoi confirmer que vous avez bien atteint votre cible. Une fois que c’est fait, rendez-vous dans ladite zone et vous remarquerez une grotte en bas.

Vous pourrez ainsi accéder au Pavillon Shakkei et réaliser le donjon, qui vous donnera plusieurs récompenses, comme des primo-gemmes, des sceaux électro, et d’autres joyeusetés. A noter qu’un Electroculus est caché dans la grotte débloquée, pensez à le récupérer.

Voilà, vous avez pu débloquer le Pavillon ! Vous pouvez consulter nos autres guides de Genshin Impact, où l’on vous centralise d’ailleurs tout ce qu’il faut savoir sur Inazuma, cette nouvelle région à découvrir.