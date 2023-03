GTA 6 : Le rappeur 50 Cent vient de teaser quelque chose autour de la série

Depuis les fameuses fuites autour de GTA VI, les signes de vie se font rare et Rockstar se contente uniquement d’évoquer que le développement suit son court. Ceux qui attendent le prochain monde ouvert de Rockstar auront un nouvel os à ronger ce soir grâce au rappeur 50 Cent qui vient de teaser quelque chose sur la toile.

Fifty Fifty sur les hypothèses

Sur Instagram, le rappeur 50 Cent vient de teaser une future annonce autour de la licence GTA en posant une image iconique avec le logo de Vice City (tiré du jeu Grand Theft Auto: Vice City sur PS2). Il a également ajouté un message :

« J’expliquerai ça plus tard, GLG GreenLightGang. Cette merde est plus énorme que POWER faites-moi confiance. BOOM ».

À partir de là, plusieurs hypothèses se dessinent. Tout d’abord il pourrait s’agir d’une annonce autour de GTA VI. Grâce aux fuites, on sait désormais que l’on sera de retour dans à Vice City à une époque moderne (après 2013 en tout cas). En tant que rappeur, son implication pourrait être autour de la musique du jeu, toutefois il pourrait aussi bien incarner un nouveau personnage à l’instar de Dr. Dre dans GTA Online.

L’autre hypothèse assez probable est un projet de série autour de la licence étant donné que le message de 50 Cent évoque la série TV « Power » dont il est l’un des producteurs. On pourrait même aller encore plus loin avec un projet cross-media autour de GTA VI. En tout cas, l’homme est connecté de près ou de loin à Vice City et nous devrions en savoir plus prochainement. Rappelons d’ailleurs qu’en novembre 2022, nous avons appris que Rockstar avait déjà dit nom à une adaptation au cinéma avec Eminem.

Si jamais vous avez une autre idée de ce que cela peut être, n’hésitez pas à nous le faire savoir.