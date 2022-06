Skate 4 : Vous pouvez désormais vous inscrire pour tester le jeu, une nouvelle vidéo pre-alpha dévoilée

On est pas encore tout à fait au mois de juillet, mais surprise, le prochain Skate refait enfin parler de lui. Tom Henderson nous avait indiqué que le jeu d’Electronic Arts aura droit à une grosse présentation le mois prochain, mais avant cela, le jeu nous donne quelques signes de vie avec un trailer au titre pour le moins clair, ainsi que le début des inscriptions pour les prochains playtests.

Testez le prochain épisode en avant-première

Ce que vous pouvez voir dans la vidéo est donc du pre-pre-pre-alpha comme Electronic Arts aime à le souligner, et ne reflète donc évidemment pas le rendu du jeu final, si ce n’est les dernières secondes du trailer qui sont plus proches de ce à quoi on peut s’attendre du jeu. Cette vidéo a donc surtout pour but de nous dire que oui, le projet est toujours en développement et il avance bien.

Vous pourrez d’ailleurs l’essayer vous-même très bientôt, puisque il est maintenant possible de devenir insider Skate, ce qui veut dire que vous aurez accès aux premières versions du jeu pour les tester et donner votre avis. Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour avoir une chance d’être sélectionné en vous rendant sur le site officiel.

Les essais du jeu s’effectueront sur PC via Origin, et on ne sait pas encore quand la première session de test aura lieu.