L’arlésienne prend fin

Le chemin aura été long, fait de nombreux reports et de rebondissements, mais on en voit enfin le bout. Granblue Fantasy Relink est à nos portes et afin de nous mettre encore un peu plus l’eau à la bouche, il a droit à un dernier trailer qui s’attarde sur sa partie solo avec de très nombreux boss à affronter au cours de cette aventure inédite pour l’équipage du Grandcypher.

Granblue Fantasy Relink sera disponible dès le 1er février sur PC, PS4 et PS5, et même dès aujourd’hui pour celles et ceux qui ont acheté le jeu en Deluxe Edition (et qui peuvent participer à l’accès anticipé). Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu avant sa sortie, n’hésitez pas à consulter notre interview en compagnie de Tetsuya Fukuhara, le directeur de la licence, en attendant notre test complet qui sera disponible dans le cours de la semaine.