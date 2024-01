Granblue Fantasy : Notre interview de Tetsuya Fukuhara, directeur de la licence

Alors que Granblue Fantasy Versus Rising est sorti en décembre et que Granblue Fantasy Relink sort dans quelques jours, nous avons pu poser quelques questions à Tetsuya Fukuhara, directeur de la franchise. Si nos questions étaient majoritairement centrées sur l’action RPG, nous avons également interrogé l’intéressé quant à l’avenir du jeu de combat. Voici notre interview complète que l’on vous invite à picorer, ne serait-ce que pour lire l’anecdote de fin qui fera sans doute sourire les fans.

Tout d’abord enchanté et merci pour votre temps ! Pouvez-vous vous présenter, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites chez Cygames ?

Bonjour et enchanté, je suis Tetsuya Fukuhara, directeur général de la série Granblue Fantasy pour la société Cygames. En fonction des jeux, mon titre diffère un peu : sur Granblue Fantasy Rising, mon titre est directeur créatif mais globalement, mon rôle est de superviser les jeux Granblue Fantasy, y compris Rising et Relink.

Versus 2B

Comment s’est déroulé le partenariat avec Square Enix pour intégrer 2B dans Versus Rising ?

Concernant l’apparition de 2B dans Granblue Fantasy Versus Rising, c’est quelque chose qu’on voulait faire depuis longtemps, – avoir des personnages invités dans nos jeux -, depuis l’époque Versus. Et quand on s’est posé la question, « quel personnage pourrait être le plus pertinent », on a vite porté notre choix sur un personnage de Square Enix, 2B.

Pour plusieurs raisons. D’abord parce que c’est un personnage qui est en harmonie avec l’univers de Granblue Fantasy et qui peut parfaitement s’intégrer sans causer de déséquilibre par rapport à celui installé. D’autre part, c’est un personnage qui est très intéressant à exploiter du point de vue du gameplay dans le jeu, et donc on peut lui trouver des coups et des choses à faire intéressants. Encore une fois, ça rentre bien dans le système qu’on avait prévu.

Ensuite, c’est un personnage qui se prête très bien au rendu et au style animé de notre jeu. Il n’y pas de déséquilibre à ce niveau-là, ça rend parfaitement. Et enfin, le personnage lui-même est déjà un personnage qui est mondialement connu et aimé par les fans du monde entier, donc cela a confirmé notre choix de se porter sur 2B.

Comptez-vous faire évoluer la déclinaison free-to-play de Granblue Fantasy Versus: Rising ? Plus de personnages de base etc.

A l’heure actuelle, comme vous savez, on change les personnages une fois par semaine. On propose de nouveaux personnages tous les vendredis pour apporter du contenu nouveau. En revanche, on n’a pas prévu de contenu supplémentaire par rapport à votre question. Cependant, les améliorations et les ajouts de gameplay de la version complète seront reflétés dans la version free-to-play.

Donc s’il y a des nouveaux mini-jeux ou de nouvelles règles de jeu qui s’appliquent dans la partie online, ce sera également appliqué dans la partie free-to-play. Donc en ce sens il y a bien des updates mises à jour régulièrement, mais pas forcément du contenu comme on peut l’attendre et comme vous l’évoquez.

Vous allez sortir deux jeux en quasiment deux mois ! Cela n’a pas été trop de pression pour vous ? Vous n’avez pas peur non plus que cela fasse un peu trop pour vous, même si le public est différent ?

Oui, effectivement, cela fait partie d’une stratégie avec un timing un peu particulier. Les deux jeux se déroulent dans le même univers, donc finalement l’un va apporter à l’autre aussi d’une certaine façon. Je pense que les fans de la série Granblue s’y retrouveront et prendront justement beaucoup de plaisir à jouer à ces deux jeux différents avec leur personnage préféré.

Granblue Fantasy Relink, l’action RPG ambitieux

Concernant Granblue Fantasy Relink, on sait que le développement a été long et un peu compliqué. On pense aux début avec PlatinumGames et les nombreux reports. En quelques mots, que retenez-vous de ce processus ?

Oui, en effet, le développement du jeu a connu une période assez longue. Pour revenir en quelques mots sur son déroulement, on cherchait à créer un action RPG. Aux prémices du projet, on a cherché une société de développement qui pourrait nous accompagner sur ce projet. Évidemment, on était tous fans des jeux d’action hyper classes de chez PlatinumGames, donc on s’est naturellement dirigé vers eux pour discuter du projet. Ce à quoi après pas mal de temps, la période du contrat s’était terminée et nous, on voulait encore ajouter des choses.

On a alors repris les choses directement en interne chez Cygames pour pouvoir ajouter plus de contenu et remodeler un petit peu certaines choses qui avaient changé entre-temps. On a voulu réappliquer une vision nouvelle sur le projet. Mais cela demandait aussi de recréer une équipe complète dédiée au développement. C’est ça qui était un véritable défi en interne puisqu’il a fallu recruter beaucoup de spécialistes, puisque jusqu’ici on était une société qui développait principalement sur jeu mobile et là on partait sur un développement de jeu de console.

Il fallait vraiment tout recréer de zéro avec une équipe et des gens qui étaient très portés sur les consoles. C’est aussi ça qui a pris beaucoup de temps, et qui a véritablement rendu les choses un peu plus compliquées que ce qui était prévu au départ.

Du contenu post-lancement est déjà prévu pour Relink, notamment avec de nouveaux personnages en avril. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Comme vous le savez, nous avons déjà annoncé pas mal de choses, dont la création du personnage de Lucilius avec un combat titanesque et de nouveaux personnages pour le mois d’avril. On a une autre mise à jour pour le mois de mai mais on ne peut malheureusement pas vous en dire plus pour le moment. Sachez qu’il va y avoir un accompagnement avec de nouveaux contenus sur la durée. Pour l’instant, les trois premiers mois après la sortie sont annoncés. Mais on ne peut pas (encore) développer davantage le sujet.

Avec les premières previews de la presse et la démo sur PlayStation, vous avez déjà eu de nombreux retours, qui ont tous l’air d’être globalement positifs ! Qu’en pensez-vous ? Et que retenez-vous des moins bons ?

On a déjà beaucoup de retours et ils sont très positifs ! On est vraiment très content que les gens partagent leurs opinions. On a notamment eu des retours très positifs sur les quêtes et quand il faut affronter le poste le Golem. Pas mal de personnes ont beaucoup apprécié la quête et l’ont faite plusieurs fois d’affilée.

On reçoit également des demandes d’amélioration de certains points techniques comme par exemple la caméra, la vitesse de rotation et des choses comme ça. On reçoit ces retours-là, que l’on essaie d’implémenter autant que possible. En tout cas, pour l’instant, c’est très positif.

Xbox et occident

Pour l’instant, la licence n’est pas très connue en Occident ; je pense à l’Europe et la France en particulier. Comment voyez-vous ce défi de vous lancer vers un nouveau public ? Peut-on espérer une sortie du jeu mobile ?

Notre premier pas vers l’international s’est déroulé en 2022 avec la sortie de Versus. Et en fait, on a été surpris parce pas mal de monde connaissait déjà la série. En Asie mais aussi aux Etats-Unis. Cela a été un premier pas décisif qui a permis d’agrandir l’audience internationale. Maintenant, on a tout intérêt à développer davantage les sorties de nos jeux en Occident. Entre l’arrivée de Rising et de Relink, c’est un effort considérable de notre part pour arriver à faire connaître davantage la série en Occident tout en tenant compte des attentes éventuelles des fans du genre.

Parce qu’on sait que le JRPG a quand même une image particulièrement plaisante, surtout en France et en Europe. On fait aussi appel à ça – ce côté un petit peu nostalgique que peut apporter l’univers d’un JRPG. On pense que cela devrait bien plaire et que les fans seront en rendez-vous.

Note de la rédaction : On nous a également confirmé que la version mobile n’était pas prévue pour la France, comme l’a précisé en parallèle un responsable des relations publiques de Cygames : « Nous n’avons actuellement aucun plan concret pour sortir la version mobile en France ».

Justement, en parlant de l’Occident, est-ce qu’une arrivée sur Xbox pourrait se faire ? Que ce soit en décalé ou pour vos futurs jeux ? On sait que Microsoft veut séduire le public et les studios japonais.

A l’heure actuelle, il n’y a rien de prévu ou rien de planifié dans ce sens-là. Mais c’est vrai que si les choses vont dans le bon sens et que l’on reçoit beaucoup de demandes, c’est quelque chose qui pourrait tout à fait être envisageable à l’avenir.

A l’approche de la sortie, comment l’équipe et vous-même vous sentez-vous ?

Comme vous savez, le développement a été plutôt long. Que ce soit pour moi ou même pour toute l’équipe, on ne réalise pas encore qu’on est arrivé vraiment au bout. Je pense que là justement, avec la sortie de la démo et le fait qu’on a commencé à recevoir les retours des joueurs, on commence justement à enfin toucher du bout des doigts la fin du développement et donc le début de ce lancement qui a été attendu pendant très très longtemps.

Une part de moi est bien sûr très impatiente de découvrir les réactions des joueurs, de voir comment ils vont appréhender tous les systèmes de combat qu’on a pensés. Et il y a aussi une petite part d’inquiétude pour savoir comment vont réagir les joueurs. Mais dans l’ensemble, je suis très impatient et j’ai hâte de lire les retours et de voir comment ça se passe.

On imagine que pour l’instant, vous êtes avant tout fatigués et excités à l’approche de la sortie et entièrement focalisés sur le lancement de Relink ! Mais avez-vous déjà des plans pour l’avenir ? D’autres jeux Granblue ?

A l’heure actuelle, je ne peux pas vraiment vous en dire beaucoup plus. Cygames est une société qui aime les défis, qui aime essayer plusieurs choses. Il y a peut-être des choses qui seront annoncées plus tard, il y a des choses qui sont en train d’être testées. Rien n’est vraiment défini à l’heure actuelle, mais oui, d’autres choses verront le jour, c’est certain.

Une anecdote qui vous fera relancer les trailers

Question plus personnelle : quel est votre personnage préféré et pourquoi ?

C’est une question toujours très difficile parce que j’ai beaucoup d’affect pour tous les personnages. Je les ai vus évoluer à travers toutes les années donc j’ai pas vraiment de personnage préféré en tout cas. Après sur Versus… j’avoue que j’aime bien jouer avec Lucilius !

Dernière question… et on adore celle-là ! Avez-vous une anecdote de développement ? Une histoire à raconter ou quelque chose qui vous a marqué sur Relink ?

Oui, j’en ai une bonne pour vous ! Au cours du développement et pendant que celui-ci avançait, on a remarqué quelque chose sur le personnage principal, Gran. En fait, pendant plusieurs années, personne ne s’était rendu compte que sa coupe de cheveux était inversée ! (*rires*). Ce qui fait que j’ai dû lutter beaucoup en interne pour arriver à faire corriger tous les visuels.

Il faut savoir qu’il y avait même des cutscenes qui étaient déjà avancées et il a fallu reprendre un certain nombre de choses pour qu’il ait la coupe de cheveux dans le bon sens. Ce qui était incroyable, c’est que personne ne s’en était rendu compte pendant un certain moment et on a dû vraiment retravailler un certain nombre de choses. C’était un peu compliqué mais j’ai fini par réussir à remettre les choses dans le bon ordre !

Ahah, effectivement, l’anecdote est rigolote ! Parfois, ce sont les simples détails que l’on ne voit pas tout de suite ! Vous l’avez remarqué tardivement dans le processus de développement ? Si les fans regardent les premiers trailers et comparent avec maintenant… Est-ce qu’ils pourrait voir cette différence de coup de cheveux ?

Alors, je ne me souviens plus exactement…. mais oui, il y a de fortes chances que dans les premiers trailers, elle était à l’envers !

Merci à Tetsuya Fukuhara pour son temps et ses réponses. Pour rappel, Granblue Fantasy Relink sera disponible dès le 1er février sur PC, PS4 et PS5.