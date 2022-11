Granblue Fantasy Relink sera bientôt jouable au Japon, bientôt des infos sur sa sortie ?

Granblue Fantasy Relink commence peu à peu à devenir une vraie petite arlésienne chez Cygames. Le titre a enchaîné les reports d’une année à une autre, en nous donnant systématiquement rendez-vous pendant les Granblue Fantasy Fes pour en apprendre plus à son sujet, bien qu’il n’avait pas grand chose à nous dire. Est-ce que cette année, c’est la bonne ? Après avoir été repoussé à l’année 2023, le titre devrait être présent au Granblue Fantasy Fes 2022 – 2023. Et quand on dit qu’il sera présent, il sera bien présent, physiquement.

Enfin de l’espoir ?

Le Granblue Fantasy Fes 2022 – 2023 se tiendra du 20 au 22 janvier 2023, et mettra à l’honneur les différents jeux de la licence à travers plusieurs événements. Celui qui nous intéresse, c’est celui du 21 janvier, où les dernières nouvelles concernant Granblue Fantasy Relink et Granblue Fantasy Versus seront annoncées.

Si on est optimiste aujourd’hui, c’est parce que pour la toute première fois, Granblue Fantasy Relink sera jouable pour le public japonais durant cet événement, qui se déroulera au Tokyo Big Sight à Odaiba. Etant donné que le titre sera accessible, on imagine que du gameplay devrait nous parvenir en vidéo. Mieux, si le titre dispose actuellement d’une build jouable, cela veut dire que l’on se rapproche bien de sa sortie. 2023 semble donc être enfin envisageable pour Granblue Fantasy Relink, même si on évitera de trop se faire d’espoir.

Rendez-vous en janvier prochain pour en apprendre plus.