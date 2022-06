Granblue Fantasy: Relink est reporté à 2023, sans grande surprise

Oui, encore un report pour le jeu. Si vous suivez l’actualité autour de Granblue Fantasy: Relink, vous savez sans doute que le titre de Cygames ne fait qu’enchainer les rendez-vous manqués, avec des reports d’une année à l’autre qui concurrenceraient presque tous les reports de Digimon Survive. Mais lorsque le RPG a donné de ses nouvelles en décembre 2021, on pensait que cette fois, c’était la bonne, et que le jeu sortirait bien à la fin de l’année 2022. Loupé.

Rendez-vous en décembre pour en savoir plus

Cygames annonce aujourd’hui le report de Granblue Fantasy: Relink à 2023, sans donner d’autre date plus précise. Yuito Kimura, producteur du jeu, a laissé un message pour tous les fans :

« L’équipe de développement a travaillé dur pour préparer la sortie de Granblue Fantasy: Relink en 2022. Nous comprenons l’enthousiasme des joueurs pour ce jeu, c’est donc avec le plus grand regret que nous annonçons que la date de sortie sera repoussée jusqu’en 2023. Bien que les circonstances internes et externes liées au nouveau coronavirus aient été le principal obstacle au processus de développement, l’ensemble du personnel n’a ménagé aucun effort pour rattraper le temps perdu. Cependant, compte tenu de la portée à grande échelle de ce titre, nous pensons qu’il faut plus de temps pour peaufiner et optimiser les détails et le gameplay à l’approche de la dernière ligne droite. »

Le producteur précise ensuite que « toutes les ressources graphiques, pièces de scénario, voix, musique et autres ressources » sont désormais terminées, et que l’équipe se concentre maintenant sur l’équilibrage du gameplay ainsi que sur le peaufinage. On imagine donc qu’on est tout de même dans la dernière ligne droite.

Le studio voulait donner plus de nouvelles lors de ce mois de juin, mais face à ce retard, le jeu ne refera parler de lui qu’en décembre 2022, probablement lors du Granblue Fantasy Fes 2022. La patience sera de rigueur, mais avec Granblue Fantasy: Relink, on l’a compris depuis bien longtemps.