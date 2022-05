Gold Project dévoile 3 minutes de gameplay commenté

Gold Project a été annoncé le mois dernier, ce qui ne l’a pas empêché de faire une apparition lors de cet AG French Direct pour nous montrer un peu plus de gameplay. De quoi peut-être vous donner envie de prendre part à sa campagne de financement participative toujours en cours sur Kickstarter.

Gold Project se la joue Karma Chameleon ?

La vidéo de gameplay commenté de Gold Project comporte deux parties. Dans la première, on retrouve Antoine Rogliano, fondateur de la team Dreamirl qui nous en dit plus sur les mécaniques de ce metroidvania basé sur un système de karma. En effet, quand on bat un ennemi, on a le choix de purifier son âme ou de la profaner, ce qui va donner de l’xp de Lumière ou d’Or.

Avec la Lumière, on apprend progressivement de nouveaux sorts de plus en plus puissants, tandis que la Corruption est plus tournée vers le corps-à-corps avec de nouvelles attaques et de plus gros dégâts de mêlée. Mais des murs de chaque type peuvent également vous barrer la route. Si vous penchez trop d’un côté, alors des murs de l’autre éléments détermineront les chemins et les PNJ qui vous attendront.

Mais pas de panique, le choix d’un karma n’a rien de définitif et chaque adversaire est l’occasion de s’approcher de nouveau de l’équilibre pour explorer le reste du monde. Cependant, il faut faire attention puisque le nombre d’ennemis n’est pas infini et il ne sera donc pas possible d’avoir le niveau maximal dans les deux voies.

Une bande-son d’Or et de Platine, heu Lumière…

On retrouve ensuite Sarys, le directeur audio et compositeur du jeu, qui nous en dit plus sur son travail et surtout sa collaboration avec un certain Xavier Dang, que vous pouvez aussi retrouver sur Twitch en tant que MisterMV. Le choix d’avoir deux compositeurs s’avère pertinent pour Gold Project vu la cohabitation de l’Or et la Lumière.

Chacun peut donc apporter son style mais aussi apporter sa patte dans les créations de l’autre. L’intention est également de travailler l’univers du jeu et sa narration au travers de la musique. On nous donne l’exemple de l’autel qui n’a pas été pris sous le prisme de sa fonction, mais plutôt via la présence de la statue de la Déesse de la Lumière, que notre personnage Kali doit libérer (enfin sauf l’on penche trop vers l’Or, on suppose).

On le rappelle, Gold Project est en pleine campagne Kickstarter jusqu’au 19 mai avec un objectif de 125 000 euros. Dreamirl vise une sortie PC, en comptant pouvoir également proposer des versions sur toutes les consoles actuelles si le financement le permet.