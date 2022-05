AG French Direct : Comment et où regarder l’événement dès demain, le 6 mai à 18h

Nous y sommes presque. La nouvelle édition de notre AG French Direct aura lieu dès demain 6 mai, à 18 heures (heure française), avec plus de 40 jeux français à vous présenter entre trailers inédits et annonces en avant-première concernant des jeux français et francophones. Pour ne rien manquer de cet événement spécial, on fait le point sur le détail du programme et sur sa diffusion.

Une émission à ne pas manquer

Avant tout, rappelons que l’AG French Direct se traduit notamment par une conférence organisée par ActuGaming, dans laquelle de nombreux studios et éditeurs français ou francophones viennent présenter leurs jeux. Vous y découvrirez alors une quarantaine de jeux, notamment issus de la scène indépendante, mais aussi avec quelques gros noms à l’affiche pour contenter tous les publics.

Cette émission, riche en annonces, va avoisiner les 90 minutes, et aura lieu dès demain, le vendredi 6 mai à 18 heures. Pour la regarder, il suffit simplement de vous rendre sur notre chaîne YouTube, notamment via la vidéo ci-dessus, qui va retransmettre l’émission en live dès demain. Une fois celui-ci terminé, le replay sera automatiquement disponible sur notre chaîne. Vous pouvez aussi suivre en live la conférence sur notre chaîne Twitch et sur Facebook.

Dans le même temps, vous pourrez retrouver toute l’actualité de cet AG French Direct directement par écrit, dans notre page consacrée à l’événement. L’occasion pour vous de revoir les trailers et annonces de la conférence, avec également des aperçus inédits publiés pendant tout le week-end, mais aussi des interviews exclusives en compagnie des développeurs et développeuses qui étaient présents lors de l’émission.

Des démos et une présence au Paris Fan Festival

Et ça ne s’arrête pas là, puisque dès la fin de la diffusion, vous pourrez trouver de nombreuses démos liées aux jeux présentés, qui seront regroupés sur la page Steam de l’événement, qui sera partagée suite à la conférence. Vous aurez alors la possibilité d’essayer gratuitement plusieurs titres français et francophones que vous aurez vu durant la présentation.

De plus, vous pourrez aussi nous retrouver sur la scène du Paris Fan Festival dès le samedi 7 mai, à l’occasion d’une présentation spéciale AG French Direct, qui mettra en avant certains des jeux présentés durant l’émission, mais aussi d’autres titres français très attendus, dont nous récapitulerons les informations déjà connues.

On espère vous voir nombreux et nombreuses, notamment le 6 mai à 18 heures !