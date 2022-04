Gold Project : Le nouveau metroidvania pixel-art de Dreamirl démarre son Kickstarter

Si vous suivez l’actualité de l’inimitable Mister MV, vous avez peut-être déjà entendu de Gold Project. Le streamer donne en effet de sa personne sur la bande-son de ce nouveau jeu, et ce en compagnie de Sarys. Après des mois à teaser ce titre, le studio Dreamirl est enfin prêt à nous en dire plus mais pour aider à ce que le projet se concrétise, une campagne Kickstarter vient d’être lancée avec de multiples récompenses à la clé.

La voie de la Lumière ou de la Corruption, c’est le dilemme de Gold Project

Gold Project, c’est un metroidvania en 2D et en pixel-art (avec une direction artistique assurée par Camille Unknown) où l’on incarne Kali, une guerrière en quête de vengeance contre un dieu, qui va recevoir l’aide du dieu de la Lumière dans sa quête qui l’amènera à la Cité d’Or. Elle pourra alors accepter ou non des nouveaux pouvoirs, en prenant garde à ne pas se laisser corrompre. Le jeu reposera alors sur cette dualité, avec des choix à faire entre Lumière et Corruption tout au long de l’aventure.

En choisissant la voie de la Lumière, on pourra alors purifier les ennemis et disposer d’attaques à distance bien utiles, tandis que le chemin de la Corruption ouvrira de nouvelles voies par la force brute, en faisant trembler vos ennemis de peur. Chaque chemin amènera alors à des façons différentes d’appréhender les situations, mais aussi à différentes fins.

Comme tout bon metroidvania qui se respecte, la progression promet de ne pas être linéaire et nous demandera de débloquer plusieurs capacités pour débloquer des nouveaux endroits à visiter. Le jeu alternera alors entre des phases de plateformes exigeantes et des combats rapides.

Si vous aimez et souhaitez soutenir les productions françaises, vous pouvez donc jeter un œil au Kickstarter de Gold Project, qui détaille les différents paliers demandés et les récompenses à obtenir. Dreamirl a besoin de 125 000 €, et est déjà parvenu à en décrocher presque 15 000 € en seulement quelques heures.

Pour le moment, Gold Project est prévu pour sortir sur PC via Steam, mais le studio vise aussi les plateformes Mac, Linux, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.