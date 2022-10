God of War Ragnarok : Bonne nouvelle, le jeu passe gold et ne sortira pas en retard

L’attente autour de God of War Ragnarok fut longue, mais elle touche à sa fin. Santa Monica Studios s’apprête à sortir cet épisode tant attendu qui devrait assurer à PlayStation de passer de belles fêtes de fin d’année, puisque visiblement, le jeu n’aura pas de retard. C’est ce qu’annonce le studio aujourd’hui dans un nouveau tweet, afin de nous prévenir que God of War Ragnarok vient tout juste de passer gold.

We are thrilled to announce that #GodofWarRagnarok has gone gold!

On behalf of SMS and all of our partners, thank you to the fans for supporting us over the course of development. We’re almost to launch and can’t wait for you to play on November 9! 💙 pic.twitter.com/vptHyKJ1JP

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 7, 2022