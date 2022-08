Accueil » Actualités » God of War Ragnarok fait la couverture du prochain Game Informer et lâche des infos et images inédites

Il était temps. God of War Ragnarok sort maintenant dans un peu plus de deux mois, et tout ce que l’on a vu du jeu, c’est un seul trailer partagé il y a des mois de cela. Même si une partie de la communauté va l’acheter les yeux fermés, certaines personnes attendent d’en savoir un peu plus sur le jeu pour se décider, et Santa Monica Studio ne peut plus vraiment jouer au roi du silence maintenant. Les vannes vont certainement s’ouvrir en ce mois de septembre, puisque le jeu sera à l’affiche du prochain numéro du magazine Game Informer.

Kratos et Atreus feront leur retour en septembre

C’est toujours un petit événement lorsqu’un jeu fait la couverture de Game Informer, car cela est souvent accompagné d’une tonne d’informations et d’images exclusives à découvrir. Si le site nous promet de nous en apprendre bien plus dans les jours à venir, on découvre déjà quelques détails grâce à un teaser avec deux ou trois images de gameplay.

On y voit par exemple une balade père-fils en bateau, mais aussi un bout d’une séquence de combat. L’occasion pour Mihir Sheth et Denny Yeh, deux lead designers sur les combats, de nous en dire un peu plus à propos des nouveautés dans ce domaine, à commencer par plus d’options pour affronter les ennemis, avec d’abord les capacités signatures pour chaque arme, qui permettent d’infuser ses dernières avec des éléments. On pourra donc infuser la hache avec de la glace et les Lames du Chaos avec du feu.

Les boucliers auront maintenant un grand rôle à jouer et ne seront pas uniquement là pour se défendre, avec notamment un bouclier qui absorbe les attaques ennemies pour ensuite relâcher une grande onde de choc sur le sol.

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5.