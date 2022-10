God of War Ragnarok : Des copies du jeu sont déjà dans la nature, le studio s’agace

Suscitant énormément d’attentes, God of War Ragnarok est le jeu le plus scruté de cette fin d’année. Celles et ceux ayant aimé le dernier épisode se languissent de savoir ce qu’il va arriver à Kratos et son bambin, mais sans doute pas au point de découvrir des bouts importants de l’aventure sur les réseaux sociaux. Car malheureusement, le jeu a été victime de fuites (parfois involontaires) avec des scènes majeures publiées sur les plateformes de diffusion, et à plus d’une semaine de la sortie du titre, les spoilers devraient continuer à s’accumuler.

Des copies vendues deux semaines avant la sortie

A message from the team. pic.twitter.com/SRE9tSOV6a — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 30, 2022

Les leaks sont souvent liés à des personnes malintentionnées qui se procurent des copies « sous le manteau », quand il ne s’agit pas directement de quelques journalistes et/ou influeuceurs qui ont jeté à la poubelle leur parole et leur intégrité.

Mais cette fois-ci, c’est un revendeur qui a décidé d’ignorer toutes les règles en vendant dès maintenant God of War Ragnarok, et ce depuis quelques jours.

Autant dire qu’avec ces copies du jeu qui circulent dans la nature, les vidéos et les spoilers deviennent légion, ce qui n’est pas au goût de tout le monde, à commencer par Santa Monica Studio. L’équipe s’est fendue d’une communiqué demandant aux personnes qui ont ces copies et aux fans de ne pas relayer les spoilers, tandis que le studio fait tout pour les supprimer autant que possible (en vain).

sorry to everyone that you have to dodge the spoilers if you want to play the game fresh. completely fucking stupid you have to do this. this is not at all how any of us at SMS wanted things to go. 💙 — cory barlog (@corybarlog) October 29, 2022

Cory Barlog, producteur de cet épisode, a également exprimé sa colère :

« Un revendeur vend le jeu près de DEUX SEMAINES avant sa sortie. Tellement décevant. Désolé pour tout le monde que vous deviez esquiver les spoilers. C’est complètement stupide que vous ayez à faire ça. Ce n’est pas du tout comme ça que nous voulions que les choses se passent. »

On ne pourra donc que vous conseiller de faire bien attention sur les réseaux, en masquant le plus possible les mots-clés et surtout en évitant YouTube si vous aviez récemment regardé des vidéos comportant le sujet God of War (on parle en connaissance de cause…).

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. Notre test arrivera dès cette semaine, et sera sans spoilers, tout comme notre dernière preview.