Godfall montre du gameplay sur PlayStation 5

Godfall, l’un des premiers jeux PlayStation 5 à avoir été dévoilé s’est enfin montré un peu plus lors de ce show pour la nouvelle console de Sony.

Des combats divins

Pour rappel, Godfall se présente comme un jeu coopératif à la troisième personne dans un monde fantastique appelé Aperion et dirigé d’un main de fer par des dieux. Dans ce titre, vous incarnez le dernier des chevaliers Valorian, des guerriers divins capables d’arborer des armures surpuissantes pour devenir des combattants hors-pair (un peu à la manière de Saint Seiya quand on y pense).

Le but sera de grimper les échelons pour finalement affronter le dieu fou Macros. Développé par Counterplay Games et édité par Gearbox Interactive Publisher, cet Action RPG bourré de loots et de combats sortira cet hiver exclusivement sur PS5 puis plus tard sur PC. Vous pouvez voir un aperçu du gameplay dans le trailer ci-dessus.