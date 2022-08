Goat Simulator 3 nous livre une première séquence de gameplay timbrée

Depuis le début du mois d’août, nous savons que Goat Simulator 3, le deuxième épisode de la licence de Coffee Stain, va débarquer le 17 novembre sur PC via Epic Games Store, PS5 et Xbox Series. Mais nous n’avions encore pas pu voir du gameplay de ce titre déjanté. C’est désormais chose faite depuis son apparition sur la scène de l’Opening Night Live de la Gamescom 2022.

À la recherche du sens

Soyons honnête, il est plus facile de regarder la vidéo que ne serait-ce que tenter d’expliquer ici ce qu’on y voit mais essayons tout de même.

Des chèvres en jetpack qui tirent des rayons grossissant la taille des têtes, ou bien qui s’adonnent à des activités comme des matchs de foot, des courses de véhicules destructrices en compagnie d’autres animaux ou bien des parcours où « the floor is lava », lorsqu’elles ne donnent pas simplement des coups de tête à n’importe qui, voilà une infime partie des activités complètement barrées proposées par le jeu.

On retrouvera aussi le Roi de la Colline, un mode où il faut rester le plus longtemps possible dans un château afin de collecter des couronnes, le « Headsplat », où l’on doit repeindre des éléments avec des coups de tête, ou encore le classique Prop Hunt, où les chassés doivent prendre l’apparition d’objets cachés dans l’environnement, et où le chasseur doit les débusquer avec un coup de tête.

Avec un premier épisode qui faisait déjà dans le n’importe quoi, les développeurs se sont encore plus lâchés ici, de quoi promettre de belles tranches de rire dans un titre qui pourra se jouer jusqu’à quatre en ligne.

Goat Simulator 3 arrivera donc le 17 novembre sur PC via Epic, PS5 et Xbox Series.