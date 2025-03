Un Goat Direct annoncé pour le 1er avril, Goat Simulator prépare des annonces goatesques

Non, ce n’est pas une blague

Les p’tits gars de chez Coffee Stain North viennent d’annoncer un Goat Direct pour le 1er avril, une émission qui permettra de lever le voile sur de nouveaux projets pour la licence. Histoire de célébrer le nouvel anniversaire de la série comme il se doit, le studio devrait nous en dire plus sur Goat Simulator 3 mais également de nouvelles informations sur Goat Simulator : The Card Game, un jeu de cartes déjà présenté et qui devrait bientôt lancer sa campagne de financement participative.

A priori, il y aura aussi d’autres « actualités secrètes » qui seront présentées, aux côtés d’un certain nombre d’annonces des partenaires de Coffee Stain North, toujours autour de la licence. On en saura plus seulement le 1er avril à 16h (heure française), date à laquelle cette émission sera diffusée. Quoiqu’il en soit, on peut s’attendre à une présentation toujours aussi barrée, que l’on surveillera bien sûr.