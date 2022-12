GTA 6 : Take-Two Interactive fait interdire une pub de Goat Simulator 3 contenant des images du leak

On aurait jamais penser associer GTA 6 à Goat Simulator 3 dans un seul et même article, mais cette année est décidément pleine de surprises. Le jeu de Coffee Stain North est connu pour sa communication décalée qui n’hésite pas à parodier d’autres jeux, comme l’avait montré le premier trailer de cet épisode en singeant la première bande-annonce de Dead Island 2. Le studio a voulu réitérer cette pratique en s’attaquant cette fois-ci à un énorme mastodonte, GTA 6, mais Take-Two n’a visiblement pas apprécié la blague.

NEWS: Take-Two issued a takedown notice against the Goat Simulator video, amid to a cool marketing video which showed a edited snippet of the next GTA title from the leaks back in September. pic.twitter.com/ZcLP0uXIwk

