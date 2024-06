Une chèvre à la recherche des gemmes

Ce Goat Simulator 3: Multiverse of Nonsense nous entrainera comme nous le montre ce premier trailer, dans un tout nouveau monde aux multiples biomes. Notre chèvre nationale sera amenée à traverser une ville cartoon, en passant par une métropole où les chèvres sont des humains, et les humains sont des chèvres. Vous pourrez aussi visiter une montagne mythologique, et bien d’autres endroits dont votre but sera de collecter des gemmes à travers moults failles du multivers, rien que ça.

En tout cas, ce DLC est tout aussi excitant que Goat Simulator 3, et nous promet qui plus est une pelotée de clins d’œil que les fans de la licence s’amuseront à déceler frame par frame dans cette première bande-annonce. Pour le reste, sachez que le but de notre chèvre dans cette toute nouvelle histoire linéaire sera de restaurer l’ordre dans l’univers, qui est ici dans un sacré bazar.

Santiago Ferrero le directeur créatif chez Coffee Stain North, est impatient de faire découvrir aux joueurs le côté totalement loufoque de ce DLC :

Nous savons ce que vous pensez – Multivers ? Personne n’a encore eu l’audace d’explorer un thème aussi complexe avec des chèvres. Mais c’est ce que nous faisons avec Coffee Stain North. Nous avons repoussé les limites de la nouvelle génération de simulation de chèvres, et nous sommes impatients que nos joueurs explorent l’un des contenus les plus excitants sur lequel nous avons travaillés depuis Goat Simulator 3 lui-même.

Goat Simulator 3: Multiverse of Nonsense sortira le 19 juin prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.