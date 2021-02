Ghosts’n Goblins Resurrection : Un nouveau journal des développeurs centré sur la difficulté

Annoncé il y a à peine quelques mois de ça lors des Game Awards 2020, Ghosts’n Goblins Resurrection refait parler de lui à douze jours de sa sortie officielle sur Switch via un nouveau journal des développeurs.

Une difficulté très proche du titre original

Dans cette nouvelle vidéo, nous avons Peter Fabiano, le producteur du jeu, qui nous parle de la difficulté de ce Ghosts’n Goblins Resurrection. Et que les joueurs ayant apprécié la difficulté légendaire du jeu orignal se rassurent, ce reboot fera effectivement de même.

On y apprend qu’il y aura trois modes de difficulté avec écuyer, chevalier et légende. Ce sera d’ailleurs la seconde difficulté citée qui se rapprochera le plus de de la difficulté du titre originel. Cela dit, le mode légende proposera lui aussi un challenge encore plus tarabiscoté, notamment si vous souhaitez jouer au titre en tentant de prendre moins de coups.

La conséquence dans ce changement de difficulté sera par ailleurs le nombre de coups que pourra prendre Arthur, comme le nombre d’ennemis affiché à l’écran. Concrètement, Ghosts’n Goblins Resurrection va tenter de toucher plusieurs types de joueurs avec ces divers mode de difficulté dont la difficulté Page mode, qui sera un mode encore plus accessible pour les joueurs casuals.

En tout cas, le titre de Capcom est quand même tape à l’œil dans sa direction artistique un peu plus cartoon que le jeu original, et notez que vous pourrez jouer à Ghosts’n Goblins Resurrection d’ici le 25 février prochain sur Nintendo Switch.