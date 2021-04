Ghosts’n Goblins Resurrection et Capcom Arcade Stadium ont une date sur PC, PS4 et Xbox One

D’abord sortis sur Nintendo Switch en début d’année, Ghosts’n Goblins Resurrection et Capcom Arcade Stadium avaient laissé sous-entendre une sortie plus tard dans l’année sur les autres supports. Sans grande surprise, voici donc que Capcom nous donne la date de sortie pour chacun des deux titres, et cela arrivera assez rapidement.

Un peu de nostalgie ?

Réunissant une trentaine de jeux, Capcom Arcade Stadium avait été plutôt bien accueilli par notre équipe. Ode aux jeux d’arcade, la compilation nous propose des titres iconiques tels que Final Fight, Sreet Fighter II, Bionic Commando ou encore Strider à travers un système de packs. On peut aussi y jouer en multijoueur ou encore partager son meilleur score.

Si cela vous intéresse et que vous n’avez pas de Switch, sachez que Capcom Arcade Stadium sortira sur PS4, Xbox One et PC le 25 mai et qu’il est déjà possible de précommander le titre sur les deux dernières plateformes pour profiter du pack Display Frames Set 1 gratuitement. Sur Steam, une sélection de la bande-son est aussi proposée avec la possibilité d’acheter les 10 morceaux séparément ou directement ensemble.

Il faudra attendre un peu plus pour l’autre jeu retro. Ghosts’n Goblins Resurrection sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One le 1er juin. L’occasion idéale pour les joueurs de (re)découvrir ce jeu vidéo culte sorti dans les années 80 à travers un reboot réussi qui ajoute bien sûr, quelques ajouts et autres options de confort.

Soucieux de proposer une approche plus moderne, Capcom y intègre plusieurs fonctionnalités comme différents niveaux de difficulté dont un très facile, la possibilité de jouer en coopération à deux joueurs et d’autres joyeusetés. Ghosts’n Goblins Resurrection est en précommande dès maintenant sur les différentes boutiques en ligne, avec un accès anticipé de 24 heures offert à celles et ceux qui réservent le jeu sur PS4 et Xbox One. Si vous précommandez sur Steam, ne vous sentez pas lésés puisqu’à la place, vous recevrez une sélection de la bande-son et un fond d’écran spécial.