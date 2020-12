Ghosts ‘n Goblins Resurrection : L’action-platformer culte revient en février 2021 sur Nintendo Switch

Parmi la floppée d’annonces plus ou moins majeures dévoilées lors de la cérémonie des Game Awards 2020, on ne s’attendait certainement pas à retrouver la saga Ghosts ‘n Goblins. Et pourtant, Capcom a sorti de son chapeau une nouvelle aventure rendant hommage au run and gun sorti au préalable sur borne d’arcade en 1985, et intitulée Resurrection, à paraître sur Nintendo Switch en février 2021.

De la borne d’arcade à ses toilettes

Inspiré également par Ghost ‘n Gouls, la suite du premier opus, Ghosts ‘n Goblins Resurrection reprend tout ce qui a fait le charme des épisodes originaux en adoptant notamment une nouvelle patte graphique, davantage cartoon.

Ainsi nous incarnons toujours le chevalier Arthur, prêt à tout pour aller secourir la princesse détenue par le Seigneur Démon. À mi-chemin entre le remake et le reboot, vous trouverez sur votre route une palanquée d’ennemis, dont quelques-uns sont inédits mais ou d’autres restent bien connus des joueurs, tels que les zombies, les squelettes faucheurs ou encore les cochons démoniaques, lorsque le danger ne viendra pas simplement des plateformes et des environnements, souvent hostiles.

Tout au long de cette aventure qui, comme à l’époque, s’annonce périlleuse, vous pourrez compter là aussi sur des armes familières telles que la lance et les dagues, pièces d’un arsenal qui s’étoffe avec l’arrivée du marteau et du fléau, sans oublier la possibilité de lancer cette fois des boules de feu ainsi que des éclairs.

Nul besoin de paniquer cependant puisque plusieurs modes de difficulté vous permettront de modeler l’expérience de jeu à votre guise : Ecuyer, Chevalier et Légende. On note même la présence du mode Page qui se destine aux débutants ou aux joueurs et joueuses ne souhaitant pas se prendre la tête, avec une certaine facilité couplée à un nombre de vies illimitées à disposition.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection arrivera le 25 février 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch via l’eShop.