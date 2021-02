Ghosts’n Goblins Resurrection s’offre son trailer de lancement

Capcom vient de dévoiler le trailer de lancement de Ghosts ‘n Goblins Resurrection. Nous vous invitons dès maintenant à lire notre test.

Un reboot aux petits oignons

Une des plus vieilles licences de Capcom renaît ! Ghosts ‘n Goblins Resurrection marque le retour héroïque de la série, qui a débuté il y a plus de 35 ans. Rendant hommage à Ghosts ‘n Goblins et Ghouls ‘n Ghosts, le soft qui sort aujourd’hui combine le gameplay de plateforme d’action avec des graphismes ressemblant à des contes.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection suivra une fois de plus le vaillant chevalier Arthur alors qu’il court, saute et se fraye un chemin à travers des scènes inquiétantes situées dans le Royaume des Démons, un monde imaginaire qui regorge de dangers.

Ghosts’n Goblins Resurrection est une exclusivité Switch disponible depuis aujourd’hui.