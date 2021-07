Genshin Impact : Inazuma sera disponible le 21 juillet, toutes les infos sur la version 2.0

Le moment tant attendu de nombreux joueurs et joueuses de Genshin Impact est enfin arrivée. Le jeu de miHoYo va enfin donner accès à une nouvelle région qui était teasée depuis des mois, à savoir Inazuma. Le live de présentation s’est tenu cet après-midi, et on vous résume toute ce qu’il y avait à retenir, avec toutes les informations concernant la mise à jour 2.0 de Genshin Impact, ainsi que les codes pour obtenir quelques primo-gemmes.

Bienvenue à Inazuma

On commence avec le trailer de cette nouvelle version, qui s’attarde notamment sur la présentation de la région d’Inazuma et sur la continuité de l’histoire de Genshin Impact. Le Voyageur (ou la Voyageuse) sera visiblement bien occupé en arrivant dans cette nouvelle région, gouvernée par la shogun qui prive les autres habitants de visions. Notre personnage va alors rejoindre la résistance et faire la rencontre de beaucoup de héros inédits, comme la très attendue Ayaka, Yoimiya ou encore Sayu.

Deux quêtes principales seront disponibles dans cette version 2.0, et l’une des nouveautés attendues est bien entendu la possibilité de passer le Voyageur en type Electro. On peut avoir un aperçu de son gameplay dans ce trailer.

Les nouveaux personnages d’Inazuma

Comme on le savait déjà, Ayaka sera bien la première 5 étoiles de cette nouvelle version 2.0. On a pu voir brièvement ses attaques, même si elles étaient déjà connues depuis la bêta.

Elle est décrite comme une jeune femme très reconnue et respectée au sein d’Inazuma, et est très proche du peuple. Elle apparaitra dans la nouvelle quête d’Archon de ce chapitre, où notre personnage pourra la rencontrer au sein de sa résidence. Sa bannière sera la première de la version 2.0.

Elle sera suivie de Yoimiya, archère Pyro 5 étoiles, qui tire des feux d’artifices et qui est propriétaire d’un magasin. Enfin, Sayu sera une ninja Anémo avec une épée à deux mains qui sera 4 étoiles et qui aime visiblement beaucoup dormir. Les deux personnages arriveront dans une bannière qui succèdera à celle d’Ayaka au sein de la 2.0.

Si elle ne sera pas jouable prochainement, on a aussi pu en savoir plus avec l’Archon Electro ainsi que sur les autres personnages d’Inazuma. On a brièvement pu voir Thoma, un personnage décrit comme étant à part et très observateur, en rapport avec clan Kamisato dont fait partie Ayaka, mais aussi Kujou Sara, une guerrière féroce très loyale au Shogun.

Koyomi sera quant à elle le leader de la résistance, secondée par Gorou, l’un des généraux, tandis que l’on a brièvement aperçu Yae Miko, qui sera la prêtresse du grand arbre sacré d’Inazuma.

Tous ces personnages vont intervenir durant les quêtes d’Inazuma, et on imagine qu’ils seront au centre des prochaines bannières dans les futures mises à jour.

Les événements de la version 2.0

miHoYo a également annoncé les prochains évènements qui accompagneront cette version 2.0. On pourra notamment obtenir le personnage de Beidou gratuitement en récompense. Nous avons ainsi pour le moment :

Phantom Flow : un événement qui offrira de nombreux challenges avec les récompenses habituelles (primo-gemmes, livres d’aptitude, moras…)

Ley Line Overflow : Les lignes énergétiques rapporteront le double de récompenses en consommant de la résine originale.

Lost Riches : un évènement qui marquera le retour des fées à récupérer et faisant office de d’animal de compagnis. D’autre récompenses seront aussi de la partie.

Le housing se développera pour nous donner la possibilité de jardiner. Grâce à un coffre offert par Madame Ping, vous pourrez obtenir des graines et les planter dans les champs appropriés de votre Sérénithéhèire.

La carte d’Inazuma et les collectibles

On a également eu droit à quelques détails concernant cette nouvelle carte d’Inazuma, qui sera constituée de six îles distinctes. On ne sait pas encore combien d’îles seront disponibles dès la 2.0, mais il est possible que ce ne soit que la moitié.

En dehors de la direction artistique qui offrira une vraie identité à cette région, on notera la présence d’une météo bien plus capricieuse et changeante, avec beaucoup d’orages.

L’exploration de ces îles apportera quelques nouveautés, comme des courants électriques à suivre qui permettront par exemple de grimper rapidement les falaises, tandis que l’on pouvait voir des mécanismes inédits avec lesquels interagir pour trouver des secrets et des coffres.

Vous l’aurez compris, ces îles comporteront de nombreux secrets, et beaucoup de nouvelles choses à ramasser comme des Electroculus. Vous retrouverez d’ailleurs des guides sur notre site concernant tout ces collectibles dès que la mise à jour 2.0 sera en ligne, comme pour les Anemoculus ou les Géoculus.

Enfin, dernière information et non des moindres, miHoYo s’est offert les services du Tokyo Philharmonic Orchestra pour l’enregistrement de la nouvelle bande-son qui accompagnera la région d’Inazuma. Et puisque les musiques de Genshin Impact sont souvent l’un des points forts du titre, on a hâte d’entendre le résultat en jeu.

Des ennemis inédits à affronter

Inazuma regorgera de nouveaux ennemis à combattre, et on a pu voir certains d’entre eux durant le live, même si tous n’étaient pas présents :

Matrice mécanique perpétuelle : Des machines semblables aux gardiens des ruines qui pourront arborer différentes formes

Des ennemis humains comme des ronins ou des samourais

Des Fatuis comme la Mirror Maiden (vierge du miroir ?), une puissance sorcière pouvant créer des illusions

Un Hypostase Pyro

Le Maguu Kenki (La Lame Oni) des îles de la Pomme dorée sera bien sûr présent à Inazuma après la fin de l’événement

Nouvelle armes et le système de bannière revu

Côté équipement, on peut voir qu’un nouveau set d’armes (5 au total) 4 étoiles basé sur la région sera disponible. De même, on retrouvera deux nouveaux sets d’artefacts, l’un augmentant l’attaque, l’autre la recharge d’énergie. Deux armes 5 étoiles seront disponibles à travers des bannières, avec une épée à une main pour Ayaka, et un arc pour Yoimiya.

Et puisque l’on parle d’armes, on notera l’appariation d’un nouveau système concernant la bannière d’arme. Les détails sont encore un peu flou, mais il s’agira alors de choisir l’arme 5 étoiles que l’on préférerait, et en cas d’échec lors des tirages, une sorte de monnaie (ou de jeton) seraient offerte. Une fois une certaine somme atteinte, il serait alors possible de s’assurer le tirage de l’arme voulue (en somme, de ne plsu perde au 50/50). Tout cela reste à confirmer.

Avant de revenir sur la dernière annonce, partageons les codes gratuits offerts durant le live pour obtenir des primo-gemmes et d’autres récompenses :

LS6T4L9ZZ7TH

GBNA9J5H9Y4H

AS6BQKLY9GLD

N’oubliez pas, ces codes ne sont valables qu’aujourd’hui.

La dernière bonne surprise du live concernait uniquement les joueurs et joueuses PlayStation. Non seulement les retours haptiques seront améliorés sur console, mais dès la version 2.0, les comptes PlayStation et les comptes miHoYo pourront être liés. Cela veut donc dire qu’il sera enfin possible d’avoir du cross-play sur PlayStation ! Celles et ceux qui jouent sur PS4 et PS5 pourront donc désormais retrouver leur compte sur mobiles ou PC dès la sortie de la version 2.0.

Quand arrivera la version 2.0 de Genshin Impact ?

Et justement, quand cette version 2.0 sera t-elle disponible ? Il faudra attendre jusqu’au 21 juillet prochain pour découvrir cette nouvelle aventure, normalement tôt dans la matinée.

Une maintenance devrait avoir lieu dans la nuit, et comme d’habitude, des primos-gemmes seront offerts en compensation, probablement 600 comme à toutes les mises à jour.

Que pensez-vous de cette version 2.0 du jeu ? N’hésitez pas à répondre en commentaires et n’oubliez pas que vous pourrez retrouver dès le 21 juillet de nombreux guides sur Inazuma directement sur notre site.