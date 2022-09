Genshin Impact : Le personnage de Xiao s’offre une superbe figurine, voici où la précommander

Genshin Impact va prochainement fêter son deuxième anniversaire, et maintenant que le jeu est bien implanté partout sur le monde, les produits dérivés commencent à se multiplier pour le plus grand bonheur des fans, mais pas celui de leurs comptes en banque. On a déjà pu voir quelques figurines passer comme celles de Ganyu, Kequing ou encore Mona, et c’est aujourd’hui au tour de l’un des personnages les plus appréciés du jeu d’avoir une statuette à son effigie, à savoir Xiao. Voici où la précommander.

Le gardien Yaksha prêt à enfiler son masque

Le dernier des gardiens Yaksha a droit à sa propre figurine officielle en PVC, qui est fabriquée une nouvelle fois par Apex Innovation, un fabricant qui commence à bien connaitre le sujet Genshin Impact.

Cette figurine est à l’échelle 1/7 et mesure 27 centimètres de haut. On y voit Xiao qui arbore la Lance de jade ailée, tout en tenant son célèbre masque de Yaksha qui lui permet en jeu de rentrer dans un état plus puissant. Le socle nous montre des lances jaillir du sol, comme lors des ses attaques spéciales ou ce que l’on peut voir sur le splash art du personnage en l’invoquant.

Où précommander la figurine de Xiao ?

La figurine de Xiao vient donc tout juste d’arriver dans différentes boutiques, comme celle de notre site partenaire Derive Figurine qui propose une remise en cas de précommande.

Habituellement affichée au prix de 339,99 €, elle est ici disponible pour 319,99 € en cas de précommande, soit une économie de 20 €, ce qui est toujours bon à prendre sur des grosses sommes. La sortie est quant à elle prévue pour le mois de septembre 2023. Nul doute que bein avant cela, les stocks devraient vite partir, comme pour les autres figurines Genshin Impact.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.