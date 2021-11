Genshin Impact : Ganyu tape la pose en figurine, voici où précommander

Il est sorti depuis un peu plus d’un an, Genshin Impact a été un véritable succès. Si la mise à jour 2.3 ne semble pas aussi garnie que les précédentes, elle aura le mérite de nous faire tenir pendant les périodes de fêtes. En attendant, c’est une autre figurine qui vient d’être présentée et qui a ouvert ses précommandes : la sublime Ganyu ! L’archère Cryo tape ici la pose, et il est possible de la réserver dès maintenant.

Une figurine pour Ganyu

Cela a mis un peu de temps mais voici que miHoYo accepte plus facilement les partenariats avec les fabricants : après la somptueuse figurine de Mona et la représentation de Keqing, c’est au tour de Ganyu d’avoir droit à sa propre figurine. Fabriquée par Apex Innovation, qui est d’ailleurs derrière celle de Keqing, celle-ci est en PVC et mesure environ 22 centimètres de haut, à l’échelle 1/7.

Alors que l’on attend tous le retour du personnage pour un rerun, Ganyu est représentée ici sans être au combat et sans son arc : cependant, on l’a voit avec son orbe, et sa tenue habituelle (appelée ici version Frostdew Trail). Bien sûr, le socle est inclus.

Où précommander la figurine Ganyu ?

Pour l’instant, la figurine Ganyu est seulement en précommande et n’est pas encore sortie. Cependant, comme toujours, il vaut mieux passer par la case précommande, ne connaissant pas les stocks à la sortie. Il est possible de la réserver dès maintenant et jusqu’à la fin du mois de décembre pour une sortie et livraison estimée à mars 2023.

Côté tarif, on est sur un prix similaire à Keqing : comptez environ 245€ avec un prix préférentiel chez notre partenaire Derive Figurine qui passe à 224.99€. Alors, comptez-vous craquer pour cette figurine de Ganyu ou comptez-vous en prendre une autre ? Pour rappel, la mise à jour 2.3 arrive bientôt sur Genshin Impact.