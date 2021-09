Genshin Impact : La magnifique figurine de Keqing ouvre ses précommandes

Alors que Genshin Impact va bientôt souffler sa première bougie, miHoYo a préparé plusieurs festivités. Lors de son dernier livestream pour présenter la nouvelle mise à jour, le studio chinois a également annoncé une toute nouvelle figurine. Après celle de Mona et de Klee, accueillons la figurine de Keqing, qui vient d’ouvrir ses précommandes.

L’Alioth tape la pose

Les fans l’attendaient depuis son annonce, cette nouvelle figurine Genshin Impact se détaille un peu plus et ouvre ses réservations. Il s’agit bel et bien d’une pièce officielle qui est cette fois-ci proposée par Apex Innovation, un fabricant japonais spécialisé dans la production de produits dérivés. C’est leur premier produit pour Genshin Impact mais ils ont déjà travaillé plusieurs fois avec miHoYo, notamment pour le jeu mobile Honkay Impact 3rd.

Cette figurine de Keqing, appelée Piercing Thunderbolt, est à l’échelle 1/7 et mesure environ 32 centimètres de hauteur. On peut la voir ainsi manier son épée Rugissement du lion, une arme 4★ qui lui va d’ailleurs très bien en jeu, avec divers éclairs autour d’elle, symbolisant sa compétence élément. Comme très souvent, elle est en PVC et dispose d’un socle. Elle est proposée dans un emballage boîte-fenêtre, si jamais vous ne souhaitez pas la sortir de son étui d’origine.

Où acheter la figurine de Keqing ?

Vous l’avez sans doute attendue, la figurine de Keqing vient d’ouvrir ses précommandes sur plusieurs boutiques. Comme souvent, on vous conseille de faire un tour sur Derive Figurine, site partenaire, qui la propose avec un tarif de précommande.

Elle est disponible à la réservation dès aujourd’hui et peut-être précommandée jusqu’au 18 novembre 2021. Une fois passé cette date, il sera plus compliqué de la retrouver. Elle est proposée au prix de 289.99€, avec une remise de 15€ en cas de réservation. La sortie est quant à elle fixée à février 2023, si aucun retard n’est prévu d’ici là bien sûr.

Rappelons que Genshin Impact est disponible sur PC, PlayStation, iOS et Android. Le jeu a récemment déployé sa mise à jour 2.1 et va bientôt célébrer son premier anniversaire. On vous centralise toutes nos astuces et soluces de la dernière région sur le jeu dans notre guide d’Inazuma.