Genshin Impact : Une somptueuse figurine pour Mona, les précommandes ouvertes

Sorti en septembre dernier, Genshin Impact a depuis connu un véritable succès. La mise à jour 2.0 apportera Inazuma dans quelques jours et l’on imagine que le jeu de miHoYo ne va pas s’arrêter de sitôt. Bonne nouvelle pour les collectionneurs et les collectionneuses : on vient d’apprendre l’existence d’une figurine pour Mona. Voici tous les détails.

Toutes les informations sur la figurine

Dès le succès de Genshin Impact, on s’est rapidement demandé quand arriveront des figurines pour nos personnages. Il faut dire que le fan service est bien présent, et nombreux sont les joueurs et joueuses à vouloir leur héros favori chez eux. Le studio chinois miHoYo l’a bien compris, et après Klee, c’est au tour de Mona d’avoir droit à sa représentation, qui n’hésite pas à mettre en avant ses courbes généreuses.

Fabriquée par Wonderful Works, il s’agit bien d’une figurine officielle, représentant la personnage Hydro dans une édition Astral Reflection. Mona est alors en pleine action et on peut voir de l’eau à ses pieds, reflétant sa capacité vicissitude lorsqu’elle est prête à se déplacer ou lorsqu’elle lance l’une de ses compétences élémentaires. Il s’agit d’une représentation à l’échelle 1/7ème, soit environ 25 centimètres de haut.

Où précommander la figurine de Mona ?

L’autre bonne nouvelle de cet article, c’est que cette figurine sera distribuée un peu partout dans le monde, notamment en Europe. Sa sortie est prévue pour le mois de décembre 2022 et elle est listée au prix de 194.99€. Actuellement en précommande, il est possible de la réserver avant le 23 septembre, date de clôture des précommandes.

Difficile de savoir si le stock sera conséquent lors de sa commercialisation donc il est toujours pertinent de réserver son exemplaire pour éviter la rupture. Sachez qu’elle peut être trouvée chez notre partenaire Derive Figurine avec une petite remise sur le prix en cas de précommande :

Pour rappel, la mise à jour 2.0 arrivera sur Genshin Impact le 21 juillet. Espérons que d’autres figurines arriveront avec le temps. Qui sait, peut-être des figurines issues de la gamme nendoroid ?