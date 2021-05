Genshin Impact présente la bannière d’Eula et les nouveaux événements de la version 1.5

Dans quelques jours, Eula arrivera dans Genshin Impact avec la deuxième partie de la version 1.5 du jeu. Histoire de nous présenter ce qui nous attend ainsi que les bannières d’invocations à venir, miHoYo nous en dit plus les futurs événements qui vont prochainement débarquer en jeu.

La bannière consacrée à Eula

Côté bannière, on aura droit à « Flots dansants » qui mettra évidemment en vedette Eula, le nouveau personnage 5 étoile Cryo. Elle sera accompagnée par les personnages 4 étoiles suivants :

Xinyan

Xingqiu

Beidou

Cette bannière sera disponible dès mardi 18 mai à 18 heures, et remplacera celle de Zhongli.

Une nouvelle bannière d’invocations d’armes sera également disponible, et mettra en avant les armes suivantes :

Ode au chant du vent (Épée à deux mains 5 étoiles)

(Épée à deux mains 5 étoiles) Épée du faucon (Épée à une main 5 étoiles)

(Épée à une main 5 étoiles) Épée rituelle (Épée à une main 4 étoiles)

(Épée à une main 4 étoiles) Fluorescence (Épée à deux mains 4 étoiles)

(Épée à deux mains 4 étoiles) Fléau du dragon (Arme d’hast 4 étoiles)

(Arme d’hast 4 étoiles) Mémoires de rituels (Catalyseur 4 étoiles)

(Catalyseur 4 étoiles) Arc rouillé (Arc 4 étoiles)

Les nouveaux événements de la version 1.5

Pour ce qui est des événements à venir, on retrouvera bien entendu une quête d’histoire liée au personnage d’Eula en même temps que la bannière de cette dernière. Cette quête sera accessible après avoir terminé la Quête d’Archon Prologue – Acte 3 « Chanson du dragon et de la liberté », et à condition d’être au niveau d’aventure 40 minimum.

L’événement « Ligne de front : cité perdue » sera disponible du 21 au 31 mai à 10 heures. Il permettra de former des équipes avec des personnages disponibles à l’essai, pour obtenir diverses récompenses à travers plusieurs défis.

Dès le 27 mai, et jusqu’au 6 juin, on retrouvera l’événement « Mimi Tomo », qui demandera d’enquêter sur un Brutocollinus étrange qui semble venu d’ailleurs. Cet événement donnera accès à de nouveaux plans de décorations pour la Sérénithéière.

Enfin, l’événement « Abondance de maîtrise » sera accessible du 31 mai au 7 juin, et donnera accès au double des récompenses lors des donjons de matériaux de maîtrise, certainement jusqu’à trois fois par jour comme pour l’événement similaire pour les lignes énergétiques.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu avec toutes nos soluces et astuces pour en savoir plus.