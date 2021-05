Genshin Impact : Eula se présente dans une nouvelle vidéo

Si vous suivez un tant soit peu l’actualité de Genshin Impact, vous commencez à connaître la chanson. Le prochain personnage a débarquer dans le jeu nous présente tout d’abord une vidéo d’introduction, avant de dévoiler son gameplay dans une autre vidéo quelques jours après. C’est donc au tour de la très attendue Eula de faire les présentations.

Une noble au clan déchu

Vous pouvez donc faire la connaissance d’Eula Lawrence, dit le Chevalier aux Embruns, qui est la capitaine de l’unité de reconnaissance de l’Ordre de Favonius. Souvent comparée à Jean pour sa puissance, Eula est aussi issue d’une famille de nobles, le clan Lawrence, ce qui lui vaut d’être peu appréciée par les habitants de Mondstadt.

Elle sera ici doublée par Rina Sato en japonais, qui doublait Makoto Niijima dans Persona 5 ou encore Velvet Crowe dans Tales of Berseria. Pour ce qui est de ses capacités, son Vortex des mers glacées infligera des dégâts Cryo avec un appui simple, tandis que l’appui chargé permettra d’abattre des épées vortex de glace en plus. Sa Lame de fond est son attaque la plus puissante, avec une grande attaque circulaire Cryo et l’invocation d’une épée de lumière qui renforce Eula et qui s’abat sur la zone au bout de sept secondes.

Eula sera disponible dès la fin de la bannière de Zhongli, soit mardi prochain. Les autres personnages faisant partie de sa bannière sont encore inconnus.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.