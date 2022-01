Genshin Impact : 4 nouveaux costumes gratuits sont désormais disponibles en jeu

Le studio miHoYo est encore assez avare en nouveaux costumes pour les personnages de Genshin Impact, puisqu’on en compte seulement 4 nouveaux depuis la sortie du jeu, dont deux viennent d’arriver avec la mise à jour 2.4 et le Festival des lanternes de Liyue. Mais vous aurez le plaisir d’en découvrir quatre autres dès aujourd’hui, qui sont tous distribués gratuitement.

Comment obtenir ces costumes gratuits ?

Chers voyageurs,

L'élaboration des versions alternatives des tenues de Jean, d'Amber, de Rosalia et de Mona est désormais terminée. Elles seront distribuées à partir du 27 janvier 2022. Plus d'infos >>> https://t.co/xdmHUKbmYC pic.twitter.com/xqpJ7tqF3D — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) January 27, 2022

Ces costumes concernent donc Jean, Amber, Mona et Rosalia, et comme vous le constaterez sur les images disponibles ci-dessous, ces tenues ne changent pas fondamentalement le look de ces héroïnes, mais sont surtout là pour cacher un peu de peau. Ces costumes ont été concus dans le but de répondre aux nouvelles réglementations chinoises, et ont remplacé les costumes d’origines des personnages en Chine.

Ces tenues sont désormais disponibles en Occident, mais pas de panique, chez nous, le choix nous est offert. Vous pouvez tout à fait conserver les costumes d’origine ou opter pour les nouveaux et changer à l’envie, comme n’importe quel skin traditionnel. Pour les récupérer, rendez-vous simplement dans votre boite mail in-game pour voir le courrier avec ces costumes.

En bref, si on pourra regretter que ces costumes soient présents en jeu à cause d’une certaine forme de censure, ce ne sont que des skins supplémentaires pour nous, en Occident.

