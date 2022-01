Genshin Impact : De nouveaux costumes de base pour Jean, Mona, Amber et Rosalia ravivent la question de la censure

Genshin Impact a été plutôt avare en nouveaux costumes depuis sa sortie, alors que ce genre de détails est très présents dans d’autres gacha. La version 2.4 du jeu en apporte justement deux de plus, pour les personnages de Ningguang et Kequing, et miHoYo nous fait aujourd’hui la surprise d’en dévoiler de nouveaux pour Jean, Mona, Amber et Rosalia. Mais cette surprise a un goût assez amer pour une partie de la communauté.

Une censure sur les personnages féminins ?

Le studio nous présente donc de nouveaux costumes de base pour ces personnages. Les changements ne sont donc pas très significatifs au premier coup d’oeil, mais on remarque vite la raison d’être de ces costumes.

Pour faire face aux règles chinoises et aux remarques reçues, miHoYo a décidé de remplacer les costumes de base de ces héroïnes par d’autres plus « sobres », comprenez par là qu’ils dévoilent moins de peau et de formes. Ces costumes vont remplacer les modèles existants sur le serveur chinois du jeu (avec 1200 primo-gemmes en guise de compensation), mais ils seront bien optionnels chez nous. On ignore cependant s’ils seront payants ou non.

Tandis que certains fans sont ravis de voir arriver de nouveaux costumes (qui restent assez jolis), d’autres s’inquiètent de la censure subie par le jeu. Et si cela ne change strictement rien pour les joueurs et joueuses en Occident (on a simplement droit à plus de costumes), il n’est pas impossible que cela impacte le design des futurs personnages. Reste à voir si miHoYo ne changera rien à ses habitudes et fournira simplement une version censurée pour la Chine, comme c’est le cas ici, ou si le studio va mettre tous les serveurs au même diapason pour les futurs personnages.

