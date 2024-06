Un prequel aux Gears of Wars

Objectivement, le Xbox Game Showcase a été à la hauteur dans cette période post-E3/Summer Game Fest avec énormément de gros jeux pour Microsoft. Cell-ci s’est terminée en beauté avec l’annonce d’un nouveau Gears of War : Gears of War: E-Day. Il s’agit d’un prequel (et non un spin-off) à la franchise alors que Marcus Fenix et Dom Santiago commencent leur combat contre l’invasion des Locustes.

Gears of War: E-Day se déroule 14 ans avant les événements du premier Gears of War et raconte l’histoire de la première émergence des Locustes sur Sera. Au fur et à mesure que l’histoire progresse, nous verrons comment un monde mal préparé réagit à une menace comme les Locustes. Les fans auront reconnu l’inclusion de la chanson « Mad World » de Tears for Fears (dans une version arrangée par Adam Lastiwka) dans le trailer. En effet, le morceau avait été utilisé pour le trailer d’annonce du Gears of War original.

Développé par The Coallition, le titre donne quelques détails sur le site officiel d’Xbox. « The Coalition travaille à recréer et améliorer l’action à la troisième personne emblématique de la série, se déplaçant entre les couvertures dans des situations de vie ou de mort, le tout dans une campagne explosive qui combine un gameplay satisfaisant et une narration émotive centrée sur les personnages ».

Le directeur artistique du studio, Aryan Hanbeck, explique que nous devrions voir les locustes d’une manière différente par rapport aux autres jeux. Le titre mettra l’accent sur l’aspect cauchemardesque de ces monstres inconnus aux yeux des humains.

Lorsque les joueurs expérimentent le Jour-E, ils voient les monstres à travers les yeux de ceux qui les rencontrent pour la première fois.

Le TPS tournera sous Unreal Engine 5, mais n’a pas communiqué de période de sortie pour le moment.