Microsoft et Epic annulent leur venue à la GDC 2020 à cause du coronavirus

Plus les jours passent et plus le coronavirus inquiète la population mondiale. Les précautions sanitaires s’amplifient donc afin d’éradiquer au plus vite la propagation du virus, et cela passe bien entendu par la diminution d’événement public. La Game Developer Conference en pâtit donc beaucoup, puisque plusieurs éditeurs et développeur ont annulé leur participation au salon afin de garantir la santé de leurs employés. Microsoft, Epic et même Unity suivent donc le mouvement de PlayStation et tant d’autres, en annonçant qu’ils ne se rendraient pas sur place.

Le salon annulé ?

Les trois entités justifient cela de la même façon, en publiant un communiqué qui met en avant le fait que la santé de leurs équipes passaient avant tout, et qu’ils ne voulaient prendre aucun risque. Ils communiqueront ainsi d’une autre manière durant cette période.

Avec tous ces absents, c’est la GDC elle-même qui risque de ne pas avoir lieu cette année. Certains échos de la presse tendent à dire que l’édition 2020 est en danger, comme le souligne Jason Schreier de Kotaku, qui pense que l’annonce de l’annulation du salon pourrait bientôt arriver.

Sad to say it, but I'm cancelling my GDC trip. I suspect that the show will be officially cancelled by the end of the day — Jason Schreier (@jasonschreier) February 27, 2020

Pour rappel, la GDC doit avoir lieu du 16 au 20 mars prochain.