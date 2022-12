Hades 2 est officiel, la suite de rogue-like est confirmée avec un premier trailer

La première annonce des Game Awards était tout à fait inattendue, mais loin d’être déplaisante. Supergiant Games a ouvert le bal des annonces avec une vidéo surprenante. Le studio change ses habitudes, puisqu’il développe peu de suites pour ces jeux. Mais Hades sera une exception, car à la surprise générale, Hades II est bien officiel.

On a déjà trouvé le GOTY 2023

Ce style visuel et cette musique ne trompe personne. Vous ne rêvez pas, un nouveau jeu Hades vient tout juste d’être annoncé. Avec le succès que le premier jeu a rencontré, il n’est pas étonnant de voir le studio capitaliser sur la licence, mais on ne s’attendait pas à une suite directe pour autant.

Cependant, Zagreus laisse sa place dans ce deuxième épisode. On incarnera ici Melinoë, princesse du royaume des morts, qui a pour but de vaincre Kronos et les Titans pour libérer Zeus. On reprend les mêmes bases qu’avant, avec des divinités comme Apollo qui viendront nous prêter quelques pouvoirs pour avancer dans notre progression.

Hades 2 devrait arriver dans le courant de l’année 2023 sur Steam et Epic Games Store, mais d’abord en accès anticipé. Il faut donc s’attendre à une sortie de la version complète bien plus tard, mais on a déjà très hâte.