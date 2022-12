Nightingale : Un nouveau trailer gameplay et un passage à l’Unreal Engine 5

Après un passage au Summer Game Fest l’été dernier, le jeu de survie multijoueur Nightingale revient avec un nouveau trailer de gameplay. Nous avons pu avoir accès à une présentation pour la presse en amout des Game Awards afin de vous livrer les nouvelles informations sur ce titre prometteur.

Un accès anticipé pour 2023

Pour rappel Nightingale est développé par Inflexion Games, un studio composé de nombreux vétérans de l’industrie dont beaucoup d’anciens de chez Bioware. Il a d’ailleurs été racheté cette année par le géant chinois Tencent que l’on voit de plus en plus sur le marché des jeux occidentaux. Le titre a ainsi de grandes ambitions dans le domaine des jeux de survie. Pour en savoir plus sur ce qui a déjà dit, nous vous renvoyons vers notre vidéo récapitulatif sortie cet été.

Avec ce nouveau trailer dévoilé aux Game Awards, Nightingale nous montre de nouveaux éléments de gameplay. On peut donc découvrir l’exploration de grottes recelant de nombreux dangers et de nombreuses découvertes ou encore le fait de planer avec une jolie séquence faisant référence à Mary Poppins. On observe également de nouvelles créatures venant étoffer le bestiaire du jeu. Les développeurs du jeu nous ont d’ailleurs montrer de nombreux concept art qui laisse présager du bon pour la direction artistique de Nightingale qui, on le rappelle, s’inspire énormément de l’époque Victorienne.

Inflexiion Games a aussi récemment annoncé que le moteur graphique utilisé sera désormais l’Unreal Engine 5. Actuellement en phase d’alpha, le titre devrait bientôt passer en bêta fermée avant de sortir en accès anticipé dans la première moitié de 2023. Pour le moment, Nightingale est uniquement prévu sur PC via Steam et Epic Games Store. Bien que le jeu vous encourage à jouer avec des amis en multijoueur (comme bon nombre d’autres jeux de survie), les développeurs ont tout de même précisé que le soft serait abordable en solo.