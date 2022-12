Fire Emblem Engage nous dévoile déjà ses premiers DLC qui embarquent des personnages bien connus

Nintendo a présenté quelques trailers durant ces Game Awards et parmi eux, on retrouve une vidéo dédiée aux futurs DLC de Fire Emblem Engage. Eh oui, déjà. Nintendo compte sur le fan service en dévoilant les héros du passé qui viendront en aide à votre protagoniste.

Un Expansion pass qui ajoutera de nouveaux compagnons

Le prochain opus de la série de Tactical RPG, Fire Emblem Engage, nous dévoile un nouveau trailer qui risque de faire grincer des dents, mais également de faire des heureux. L’une des mécaniques phares de ce nouvel opus est le fait de faire appel aux héros des Fire Emblem du passé comme l’iconique Marth afin d’aider notre héros (ou notre héroïne selon le choix de départ) sur le champ de bataille.

Nintendo y a vu là une belle opportunité pour transformer certaines figures du passé en DLC payants. C’est ainsi que ce nouveau trailer des Game Awards nous révèle le Pass d’extension pour le jeu. Si jamais vous faites l’acquisition de ce pass, vous aurez accès à des emblèmes de personnage, des accessoires, des cartes et bien d’autres choses. Il y aura 4 vagues de DLC en tout. La première introduira les héros de Fire Emblem : Three Houses et Tiki qui apparaît dans plusieurs jeux de la série.

Fire Emblem Engage sortira exclusivement sur Nintendo Switch le 20 janvier prochain. La vague 1 sera disponible le même jour.