Accueil » Actualités » Death Stranding 2 s’officialise et montre une première cinématique aux Game Awards 2022

Death Stranding 2 ou le mystérieux projet horrifique fuité d’une drôle de manière sur Internet, les paris étaient ouverts sur ce qui allait attirer la lumière lors des Game Awards 2022, au sujet du prochain projet de Kojima.

Et l’ultime indice glissé sous un tweet hier par le créateur japonais concernait donc bel et bien la suite de Death Stranding. Et nous avons même eu droit à un premier trailer cinématique pour planter le décor.

Les UCA ont bien changé

Comme d’habitude, Hideo Kojima se fait plaisir à nous glisser des indices dans ses trailers – ou prend plaisir à ce que tout le monde en voit là où il n’y en a pas – en compilant pas moins de 4 minutes de vidéo.

Et il y a beaucoup d’éléments qui à la fois nous rappellent bien que nous sommes a priori de retour au sein de l’Amérique désolée reconnectée par Sam Porter Bridges, tout en nous questionnant sur les nouveaux dangers et enjeux encore bien mystérieux à l’issue du trailer.

On retrouve en tous les cas Léa Seydoux dans la peau de Fragile, avec un bébé dans les mains (peut-être Lou ?) en train de fuir des coups de feu mais qui ne parvient pas à s’en sortir, puis après une ellipse, on aperçoit ce bon vieux Norman Reedus, Dans tous les sens du terme d’ailleurs car le personnage de Sam se trouve bien vieilli, certainement par la pluie ou de manière accélérée puisque l’écart avec Fragile paraît bien plus grand que dans le premier opus.

D’autres éléments portent à la curiosité. Une espèce de Metal Gear sous-marin, le Drawbridge, fait son apparition, ainsi qu’un nouvel ennemi qui contrôle des sbires par la musique, et précisément une guitare.

« Nouveau », ou pas, puisque le personnage est interprété par Troy Baker, lequel prêtait déjà sa voix et son physique à Higgs, dans l’épisode précédent. Or, le destin de l’antagoniste ne présageait certainement pas un retour ici. Une question de plus à éclairer.

En attendant que les théories fleurissent un peu partout sur la toile, Death Stranding 2, seulement appelé DS2, ne se prévoit pour l’heure que sur PlayStation 5 à une date inconnue.