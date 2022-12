Accueil » Actualités » Crash Team Rumble : Le bandicoot et sa bande s’affronteront dans un nouveau jeu axé multijoueur

Crash Bandicoot est redevenu d’actualité après une trilogie et la déclinaison racing joliment refaites, ainsi qu’un quatrième opus de très bonne facture. Des rumeurs au fil des ans pressentaient un retour de Crash Bash (il ne manquait plus que lui) ou qu’un opus « Wumpa League », davantage axé party-game, verrait le jour.

Finalement, les Game Awards nous ont présenté le nouveau jeu qui va mettre en scène le bandicoot ainsi que ses amis et ennemis, et celui-ci s’intitule Crash Team Rumble.

Du 4 contre 4 multijoueur au menu

Même si on aurait peut-être préféré un cinquième épisode, il est louable de voir Crash aller vers d’autres horizons, en l’occurrence, celui de l’affrontement exclusivement multijoueur, en ligne. En 4 contre 4, les joueurs et joueuses pourront incarner autant les héros que les méchants de l’univers, dans des arènes particulièrement mouvementées.

Les deux équipes rassemblant Crash, Coco, Cortex, Dingodile ou encore Tawna, se battront visiblement pour la collecte de wumpas en se distribuant des marrons, en cassant les caisses ou encore en composant avec des événements comme des chutes de météorites et d’autres pièges et spécificités liées aux terrains.

Crash Team Rumble lancera la bataille en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One, avec une nouvelle fois Toys for Bob à la baguette.