Judas : Les créateurs de Bioshock annoncent un nouvel FPS dans la même veine

Si devait nommer les personnes à qui l’on doit la série culte Bioshock, le nom de Ken Levine, directeur créatif chez Irrational Games à l’époque, ressortirait sans problème. Aujourd’hui à la tête d’un nouveau studio qu’il a fondé, Ghost Story, le voilà aux manettes d’un projet auquel on souhaite le même succès : Judas.

Un ADN Bioshock évident ?

Au cours de ce trailer reveal diffusé sur la scène des Game Awards 2022, difficile de ne pas distinguer des éléments rappelant fortement la licence dystopique de 2k Games. L’univers, qui semble partir en sucette, l’esthétique, où propagande joyeuse tranche avec le chaos ambiant, jusqu’au gameplay.

Même si on ne voit pas grand-chose pour l’heure, Judas sera un FPS immersive sim, axé sur la narration et se déroule dans un vaisseau spatial en perdition. Il devrait par ailleurs adopter des mécaniques de pouvoir similaires aux plasmides et toniques de Bioshock. Reste à attendre d’en savoir plus sur ce titre qui attise déjà notre curiosité, s’il s’avère autant soigné que ses grands frères spirituels.

Judas débarquera sur PS5, Xbox Series, et PC via Steam et l’Epic Games Store à une date encore inconnue.