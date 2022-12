Baldur’s Gate 3 annonce sa période de sortie avec un nouveau trailer et une grosse édition collector

Larian Studios avait estimé en février 2022 qu’il fallait encore un an de travail pour voir venir la version définitive de Baldur’s Gate 3 et même s’il faudra attendre plus longtemps pour profiter de ce CRPG très prometteur, il sortira bien en 2023. Pour accompagner cette annonce lors des Game Awards 2022, nous avons droit à un tout nouveau trailer.

Le retour de personnages attendus et une édition collector de toute beauté

En accès anticipé depuis quelques temps maintenant, Baldur’s Gate 3 se fait désirer, mais heureusement Larian Studios a profité de la cérémonie des Game Awards pour nous dévoiler des informations essentielles. On commence par la diffusion d’un nouveau trailer épique qui nous montre des phases de dialogues, de l’exploration et quelques combats. Les fans plus plus observateurs pourront y déceler de nouvelles fonctionnalités à venir.

On peut surtout avoir un petit aperçu de la cité de Baldur’s Gate en jeu ainsi que le retour de deux compagnons : Jaheira et Minsc. La première est un plus vielle depuis sa dernière apparition tandis que Minsc reste le même puisqu’il a été récemment libéré d’une malédiction l’ayant pétrifié durant une centaine d’années (un moment dévoilé dans le teaser d’il y a deux jours).

Nous savons également que Baldur’s Gate 3 arrivera en août 2023 sur PC avec une grosse édition collector. Notez qu’évidemment la version Stadia du jeu est annulé pour des raisons évidentes. Enfin, nous avons la grosse édition collector limitée à 25 000 exemplaires. À l’intérieur on retrouvera :

32 autocollants

Un artbook de 160 pages

Un code Steam pour Baldur’s Gate 3

Un certificat du jeu

Une boîte collector

Des fiches de personnages

Des paquets de carte Magic L’assemblée

Une grosse médaille en métal D20

Une carte en toile

Un diorama de 25cm avec un elfe noir affrontant le Flagelleur mental

Il vous en coûtera 259,99€ pour ce joli pack.