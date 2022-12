Star Wars Jedi: Survivor présente un impressionnant gameplay et confirme sa date

On espérait le revoir avant la fin d’année, Star Wars Jedi: Survivor a bien profité des Game Awards 2022 pour dévoiler une nouvelle bande-annonce. La surprise avait été quelque peu gâchée par une fuite qui avait dévoilé la date et sa présence quelques heures avant. C’est donc maintenant officiel, le jeu de Respawn Entertainment reviendra pour une suite en mars 2023, qui devrait nous emmener dans une galaxie fort fort lointaine.

Un trailer qui nous met des étoiles plein les yeux

Cette nouvelle bande-annonce nous permet d’avoir un vrai premier aperçu du gameplay. Dans cette suite, Cal Kestis a pris quelques années et semble en avoir bien bavé. Se déroulant cinq ans après les événements de Star Wars Jedi: Fallen Order, cette nouvelle aventure continuera de nous confronter à de nombreux ennemis, avec certains inédits et d’autres visages familiers, que vous avez peut-être reconnu dans cette vidéo.

Côté mécaniques de gameplay, on reprend les bases du premier opus et on les agrémente de quelques nouveautés. Cal disposera de nouvelles capacités de Force et de nouveaux mouvements au sabre laser et quelques facilités supplémentaires pour se mouvoir, comme un grappin.

Star Wars Jedi: Survivor est attendu pour le 17 mars 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les précommandes sont également lancées, et permettent de récupérer un pack cosmétique appelé « Survie Jedi » inspiré d’Obi-Wan Kenobi.