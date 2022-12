Accueil » Actualités » Suicide Squad: Kill the Justice League montre un Batman plus mortel que jamais, sortie le 26 mai 2023

Après un Gotham Knights décevant, Suicide Squad: Kill the Justice League doit relever le niveau des jeux DC. Le jeu de Rocksteady n’avait pas donné de nouvelles depuis un moment, enchaînant report sur report. Il semblerait cependant que le studio soit maintenant sur la bonne lancée, puisque le jeu était présent lors des Game Awards pour annoncer sa date de sortie, mais aussi pour rendre hommage au regretté Kevin Conroy, qui a prêté une dernière fois sa voix au Chevalier Noir.

La Vengeance est bien là, et sera sans pitié

Une séquence du jeu a été diffusée dans laquelle on peut voir notre équipe préférée de super-vilains s’occuper d’un Flash en bien mauvais état. Mais ce n’est pas le seul super-héros présent dans la pièce, puisque Bruce Wayne est là pour casser quelques bouches, et pour une fois, tordre quelques cous. Lui aussi semble être sous les ordres de Brainiac, et est donc plus mortel que jamais.

Ce soir, on a également appris que Suicide Squad: Kill the Justice League sortirait finalement le 26 mai 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. On imagine maintenant que la communication autour du jeu va un peu s’accélérer, et que du gameplay devrait bientôt nous être montré. Il serait temps.