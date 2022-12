Returnal : Le portage PC est enfin officialisé et arrivera début 2023

Ce n’était qu’une question de semaines avant que le portage de Returnal sur PC, fuité sur Youtube il y a plus de deux mois, ne soit une réalité. Et c’est au cours du pré-show des Game Awards 2022 que la nouvelle a été officiellement déclarée.

Le cycle démarre bientôt sur PC

Au programme de ce portage orchestré par Climax Studios, on retrouve évidemment tout le contenu de la version PS5 développée par Housemarque, y compris la coop online et le mode infini Ascension.

Et le shooter arcade/roguelite sera certainement plus beau que jamais avec toutes les technologies supportées par la mouture PC, comme un Ray-Tracing plus pêchu que sur la machine de Sony, le DLSS ou encore la technologie FidelityFX Super Resolution. Ces features graphiques restent celles évoquées par le leak de septembre, et n’ont pas eu de confirmation à l’issue de l’annonce, mais nul doute qu’elles seront bien au rendez-vous.

Patience jusqu’à début 2023 pour arpenter Atropos via la version PC de Returnal.