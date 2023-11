La Ville a changé

Cela fait déjà deux ans que Frostpunk 2 a été annoncé par 11 bit studios. L’équipe polonaise a beau être très active avec de nombreux projets (The Alters, INDIKA…), le jeu de gestion et de survie en société prend son temps. Et tant mieux, les attentes sont particulièrement élevées après l’excellent premier épisode. Pour titiller les fans, les développeurs ont diffusé un nouveau trailer à l’occasion de l’émission PC Gaming Show 2023 Most Wanted de ce jeudi soir.

Malheureusement, bien que présenté comme un premier aperçu de gameplay exclusif dans le communiqué, l’extrait est bien court et on aurait sans doute espérer mieux pour une révélation. Mais que cela ne tienne, au moins, on sait que le titre est toujours en vie et que l’on aura prochainement de nouvelles vraies séquences de gameplay. Plus ambitieuse, plus complète, cette suite nous fera retourner dans la Ville, qui a subi de nombreux changements depuis le premier volet. S’y sont développées des mouvances politiques et spirituelles aussi diverses que radicalement opposées qui apporteront davantage de profondeur aux mécaniques.

Frostpunk 2 est prévu sur PC via Steam, l’Epic Games Store et GOG. Pour l’instant, aucune date ni période de sortie n’a été annoncée mais on nous promet de plus amples détails prochainement.