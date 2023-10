INDIKA : Le nouveau jeu d’aventure de 11 bits studios nous envoie dans une Russie alternative du XIXème siècle

La Russie d’aujourd’hui vue par le jeu vidéo

Les 16 membres d’Odd Meter ont donc déménagé dans un autre pays pour continuer de développer INDIKA, un jeu d’aventure aux allures de « film d’art et d’essai », et ce avec le support de 11 bits studios. Une collaboration qui a débuté avant le début de la guerre, et qui s’est poursuivie naturellement avec le studio lorsque celui-ci a choisi de quitter son pays. Un départ qui est d’autant plus compréhensible lorsque l’on sait qu’INDIKA a pour but de bousculer les pensées. Dmitry Svetlow, Game Director et Fondateur chez Odd Meter, déclare que le jeu pourrait faire l’objet de poursuite en Russie, c’est pourquoi il était plus sûr de se relocaliser :

« Même avant que notre pays n’entre en guerre, nous travaillions sur des sujets susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales en Russie. Après le 24 février 2022, les choses se sont encore compliquées, puisque rester en Russie devenait à la fois physiquement effrayant et, surtout, moralement difficile, alors nous avons décidé de partir pour un autre pays. »

INDIKA nous plonge dans une Russie alternative du XIXème siècle, dans la peau d’une jeune nonne qui va emprunter un parcours difficile, rempli de choix moraux et difficiles. Une aventure à vivre à la troisième personne, avec beaucoup d’énigmes à résoudre, et même un peu de plateforme, le tout avec un rendu assez photoréaliste et très sombre.

Un pitch qui veut aussi éduquer via le jeu vidéo, notamment sur les problèmes de la Russie et de l’Église orthodoxe russe :

« De nos jours, la pertinence des thèmes abordés dans nos jeux est devenue particulièrement évidente. Bien des problèmes de la Russie d’aujourd’hui résident dans l’infantilisme sociopolitique qui a été inculqué à ses citoyens au fil des siècles : l’humilité, l’obéissance et la patience sont les principales vertus imposées par notre culture orthodoxe. Il n’est donc pas surprenant que des institutions telles que l’Église orthodoxe russe soient récemment devenues l’une des principales armes de propagande, appelant les paroissiens à mourir pour leur patrie et prêchant une indifférence démesurée à l’égard de la vie de chacun et de celle d’autrui »

INDIKA sera disponible dans le courant de l’année 2024 sur PC (Steam, Epic Games Store, GOG), PS5 et Xbox Series.