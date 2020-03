Frictional Games dévoile son prochain jeu : Amnesia Rebirth

Connu pour avoir fait notamment les anciens Amnesia comme le connu Amnesia : The Dark Descent, Frictional Games avait tout de même tourné provisoirement la page avec SOMA. Cependant la licence va avoir droit à son prochain épisode en automne prochain avec Amnesia : Rebirth.

Un teaser qui aura mis son temps

Tout d’abord aperçu avec une page Web nommée « Next Frictional Game » qui avait de quoi faire frissonner, Amnesia : Rebirth a enfin décidé de montrer son vrai visage avec deux vidéos d’introduction.

La première se concentre sur le cadre de l’histoire du jeu tandis que la seconde met en valeur la protagoniste de ce nouvel Amnesia : Tasi Trianon.

Les premières informations nous précisent alors que l’histoire se déroulera dans le désert algérien. La protagoniste devra alors reconstituer tous les fragments de son passé tout en affrontant ses plus grandes peurs qui mettront en péril son équilibre mental. Ce jeu s’inscrirait notamment dans l’histoire de son prédecesseur puisqu’il prendrait place dans le monde d’Amnesia : The Dark Descent.

On note aussi que Frictional Games a mis, sur la nouvelle page officielle de son jeu, un lien vers un drive avec différentes images et trailers affiliés à celui-ci. On note cependante la présence intrigante d’un dossier nommé « Clues ». Si vous résolvez l’énigme liée à celui-ci, vous serez apparemment amenés vers une troisième vidéo du jeu sur la chaîne Youtube du studio. Celle-ci s’équipe d’ailleurs de plusieurs courtes vidéos pour le moins assez énigmatiques.

Nul doute que Frictional Games n’a pas fini de nous faire creuser les méninges avant l’apparition de son nouveau titre sur PS4 et sur Steam prévu pour cet automne 2020.