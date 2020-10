Amnesia Rebirth

Amnesia Rebirth est le troisième épisode de la licence survival-horror de Frictional Games. Cette fois, les événements prennent place en Algérie, où le joueur incarne Tasi Trianon, qui se réveille perdue et amnésique. Au beau milieu du désert, vous devez faire progresser notre héroïne à travers des environnements macabres dans le but de reconstituer son passé, tout en essayant de préserver sa santé mentale. Car en succombant à la peur, au regret et au désespoir, une étrange créature en profitera pour vous cueillir.